В Британии задержали троих болгар, подозреваемых в шпионаже в пользу России 15 августа, 13:15 Орлин Русев, Катрин Иванова и Бизер Джамбазов (Фото:BBC/LINKEDIN/BISER)

В Великобритании задержали трех граждан Болгарии, которых подозревают в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает ВВС во вторник, 15 августа.



Речь идет о большом расследовании в сфере национальной безопасности. По данным BBC, всех троих задержали еще в феврале — они до сих пор находятся под стражей.

Граждане Орлин Русев, Бизер Джамбазов и Катрин Иванова живут в Британии уже много лет и работали на разных должностях. Их обвиняют в завладении документами, удостоверяющими личность, с «неправомерным умыслом». Как утверждается, болгары знали, что они фальшивые.

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Среди документов — паспорта, удостоверения личности и другие документы Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

BBC сообщает, что у Русева есть опыт ведения бизнеса в России, он переехал в Британию в 2009 году. Мужчина говорит, что когда-то был советником министра энергетики Болгарии. Диабазова и Иванову бывшие соседи из Лондона называют парой.

Фото: Facebook/BBC

Они переехали в страну около десяти лет назад, руководили общественной организацией, которая оказывала услуги болгарам, в частности, знакомила их с «культурой и нормами британского общества». Также, согласно документам, мужчина и женщина работали в Лондоне в избирательных комиссиях, где могли голосовать болгары, живущие за рубежом.

Трое обвиняемых должны предстать перед судом в Лондоне в январе 2024 года. Пока что они не подали возражений против выдвинутых обвинений.