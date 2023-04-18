На посольствах РФ в Европе установлено почти 200 антенн. Россияне используют их для шпионажа — расследование 18 апреля, 16:44 Контейнер и антенна на здании в Варшаве, где живут дипломаты РФ (Фото:Frontstory.pl)

Россия может использовать многочисленные антенны на зданиях своих посольств в европейских странах для шпионажа. Об этом идет речь в расследовании Центра Досье.

В материале отмечается, что антенны на здании посольства — обычная практика, поскольку дипломаты должны общаться с руководителями по защищенным и быстрым каналам, но их количество на зданиях российских диппредставительств вызывает вопросы у экспертов. Журналисты также обращают внимание, что внешний вид антенны не дает определить, используют ли ее для электронного шпионажа.



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Изучив спутниковые снимки, журналисты обнаружили минимум 182 видимых антенн на 39 зданиях российских посольств в Европе. Из них больше всего — на здании посольства в Бельгии (17 антенн). На представительствах страны-агрессора в Мадриде, Праге, Белграде, Лиссабоне, Софии и Никосии заметили не менее десяти антенн. При этом их реальное количество может быть больше, так как не все антенны видны снаружи. Также оборудование могут прятать под скатной крышей, как у посольства РФ в Литве.

Параболические антенны могут использоваться для перехвата сигналов спутниковой телефонии. Такая антенна установлена на крыше посольства РФ в Бельгии и, по данным журналистов, с ее помощью россияне могут «прослушивать переговоры почти из всей Западной Европы». Штыревые, магнитные петлевые антенны и антенны Яги—Уда, расположенные на большинстве российских посольств, позволяют перехватывать сигналы.

Параболические антенны на здании посольства РФ в Македонии / Фото: Google Earth

Параболические антенны и антенны Яги—Уда на посольстве РФ в Хорватии / Фото: Google Earth

Вертикальные и магнитные петлевые антенны на крыше посольства РФ в Швеции / Фото: Expressen

Фото: Expressen

«Мы знаем, что подобные операции по перехвату информации не являются чем-то новым. Они происходят с начала холодной войны. И конечно, также в Брюсселе, где расположены многие европейские институты. Мы не должны быть наивными, это происходит и сегодня», — заявил министр юстиции Бельгии Винсент Ван Квикенборн.

Бывший глава Службы военной контрразведки Польши генерал Петр Пытель сказал, что на крыше здания в Варшаве, где живут российские дипломаты, могут быть расположены посты технической разведки, используемые для перехвата радиопереговоров спецслужб и мобильных разговоров. По его словам, россияне используют такое оборудование, выглядящее как маленькие антенны вокруг большого контейнера, по всему миру, особенно в странах с высокой активностью спецслужб — «в основном чтобы обезопасить свои спецоперации». Эксперты и источники Frontstory предполагают, что с помощью оборудования на крыше посольства в Варшаве россияне ведут прослушку в радиусе до 30 км.

Журналисты заметили похожие контейнеры на крышах российских диппредставительств в Польше, Швеции, Бельгии, Чехии, Германии, Болгарии, Румынии, Греции и Португалии.

Бывший разведчик в одной из стран Центральной Европы сказал расследователям, что с помощью такого оборудования Россия может перехватывать соединения сотовой телефонной связи. По его словам, в его стране спецслужбы пролетали над посольством на вертолете, чтобы выяснить, что изменилось на крыше.

«У нашего агентства была информация — возможно, от международных партнеров, — что там [в контейнере] было установлено оборудование, которое могло перехватывать и записывать телефонные разговоры в столице. Не только информацию с мобильных телефонов, но и сами разговоры. У русских такая технология была уже 10 лет назад; с тех пор она стала более продвинутой», — заявил он.

Бывший сотрудник контрразведки Венгрии подтвердил, что по меньшей мере в его стране Россия следит за протестами, отслеживая телефонный трафик, и «собирает информацию о местных критиках и украинских группах».

В расследовании сказано, что ФСБ с помощью мониторинга эфирной активности вокруг посольства и других важных объектов может следить за действиями иностранных контрразведок, сотрудники которых часто ведут переговоры по рациям или сотовым телефонам.

«В [2010-х] офицерам приходилось часто менять свои мобильные телефоны, потому что если любой из этих номеров был идентифицирован и находился в окрестностях посольства, то русские точно знали, что за ними следят», — рассказал собеседник журналистов.

С начала 2022 года из стран Европы выслали около 400 российских дипломатов. При этом, по данным Frontstory, 20 из 45 высланных из Варшавы «дипломатов» были техническим персоналом, который в том числе обслуживал оборудование для слежения и перехвата.

Министр юстиции Бельгии заявил, что бельгийская служба безопасности рекомендовала объявить персонами нон грата многих «технических специалистов».

Расследователи установили, что среди высланных в 2022 году сотрудников российских посольств, в том числе в Бельгии, Швеции и Эстонии, есть люди с образованием в области компьютерной техники или радиосвязи и опытом службы в российской разведке. Глава отдела шведской контрразведки Даниэль Стенлинг подтвердил журналистам, что значительную часть дипломатических миссий РФ составляют сотрудники разведки, в том числе ФСБ, СВР и ГРУ.

Центр Досье отмечает, что Россия может вести разведку также с помощью станций слежения в приграничных районах РФ, разведывательных кораблей и другого, более незаметного оборудования, го территория диппредставительств для этой цели безопаснее, потому что перехватывать сигналы с дипломатической территории официально запрещается.