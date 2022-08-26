Невероятная история «Марии Аделы». Шпионка ГРУ РФ годами жила в Италии и дружила с офицерами НАТО — расследование 26 августа, 22:23 «Мария Адела» в Ватикане примерно в 2010 году (Фото:The Insider)

The Insider, Bellingcat, Der Spiegel и La Repubblica выпустили совместное расследование о сотруднице российского ГРУ, которая годами выдавала себя за «светскую львицу» перуанского происхождения и дружила с офицерами НАТО в Европе.

По данным расследователей The Insider, в 2005 году женщина пыталась на основании поддельных свидетельств о рождении и крещении получить паспорт гражданки Перу на имя Мария Адела Куфельдт Ривера, но получила отказ. Год спустя «Марии Аделе» с такими же именем и датой рождения выдали российский паспорт той же серии, что и у минимум других шести сотрудников ГРУ, среди которых отравители болгарского оружейника Емельяна Гебрева и бывшего разведчика Сергея Скрипаля.



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Женщина рассказывала своим знакомым, что мать-перуанка, которая воспитывала ее одна, бросила ее в 1980 году в СССР во время Олимпийских игр, после чего за ней присматривала некая советская семья.

В 2009—2011 годах «Мария Адела» начала ездить в Европу. Бывшая редактор британского издания Cosmopolitan Марсель Д’Арджи Смит, которая считала женщину своим другом, рассказала, что та якобы изучала геммологию в Риме, а в феврале 2011 года поехала в Великобританию для обучения дизайну одежды. По данным La Repubblica, «Мария Адела» сначала ездила по краткосрочным французским визам и в итоге смогла получить студенческую визу. Знакомая женщины вспомнила, что та часто бывала в Лондоне и просила свести ее с какими-нибудь английским политиками или лордами, но «дальше разговоров дело не зашло». Затем разведчица зарегистрировала во Франции ювелирную компанию Serein, которая стала ее официальным прикрытием.



В 2012 году «Мария Адела» вышла замуж за мужчину, которого представила знакомым как итальянца. Журналисты выяснили, что у него также были эквадорское и российское гражданство и он родился в Москве в семье россиянки и эквадорца. Мужчина умер в Москве в возрасте 30 лет от «двойной пневмонии и системной красной волчанки» спустя год после «свадьбы». Близкие друзья «мужа» «Марии Аделы» сказали, что никогда о ней не слышали и не знали, что он был женат. Один из друзей в разговоре с расследователями предположил, что тот мог согласиться на брак по расчету, чтобы помочь кому-то с европейским паспортом.

По данным журналистов, в 2013-м «Мария Адела» зарегистрировала в Италии ювелирную компанию Serein SRL и переехала в пригород Неаполя, затем открыла бутик ювелирных изделий и предметов роскоши, который превратила в клуб, и добилась должности секретаря в местном отделении благотворительной организации Lion’s Club. Расследователи обнаружили, что украшения, которые женщина на сайте Serein выдавала за фирменные и созданные лично ею, на самом деле были куплены по дешевке в китайских интернет-магазинах на Ali Express.

The Insider пишет, что отделение Lion’s Club было создано офицерами НАТО, базирующимися в Неаполе, что позволило шпионке завести полезные знакомства. Она общалась со многими сотрудниками НАТО в соцсетях, причем некоторые отношения «носили явно романтический характер», посещала многие организованные НАТО или ВС США мероприятия и приходила домой к некоторым офицерам. Полковник Шелия Брайант, бывший генеральный инспектор военно-морских сил США в Европе и Африке, сказала журналистам, что история «Марии Аделы» вызывала у нее подозрения и они с мужем сводили общение с ней до светских бесед.

Судя по Facebook разведчицы и воспоминаниям ее знакомой Д’Аржи Смит, с 2013 года та каждый год ездила в Бахрейн под предлогом посещения выставки Jewellery Arabia и даже встречалась с тогдашним премьер-министром, которому «подарила запонки». Расследователи отмечают, что в Бахрейне находится база ВМС США, где служат более 7 тысяч солдат и офицеров американской армии.

На следующий день после того, как журналисты The Insider и Bellingcat в 2018 году опубликовали расследование об отравителях Скрипаля, в котором упоминали о паспортах прикрытия ГРУ специальной серии, «Мария Адела» внезапно вернулась в Москву, не сказав ничего своим европейским знакомым. Два месяца спустя она опубликовала в Facebook пост на итальянском, в котором рассказала о своей «борьбе с раком» и «химиотерапии».

Расследователи считают, что «Мария Адела» живет в Москве под именем Ольга Колобова, где с 2018 года успела стать обладательницей двух квартир, и «работает» в пенсионном фонде РФ.

Bellingcat отмечает: нет никаких доказательств того, что западные контрразведывательные службы знали о роли Колобовой, а ее продолжительная работа за границей, а также обширная сеть контактов, «оставляет открытым вопрос, восприняло ли ГРУ ее пребывание в Европе как успех или неудачу».

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