В Словении задержали «аргентинских супруг», которые оказались российскими шпионами 27 марта, 22:32 Флаг Словении (Фото:Sleepwright / pixabay)

Задержанные по подозрению в шпионаже в Словении якобы «аргентинские супруги» на самом деле оказались так называемыми «нелегалами» российской Службы внешней разведки.

Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, люди, известные как Мария Майер и Людвиг Гиш, приехали из Аргентины и поселились в столице Словении Любляне в 2017 году. С ними также приехали двое маленьких детей. Майер открыла художественную онлайн-галерею, а Гиш руководил IТ-стартапом. Люди, которые с ними общались, не замечали подозрительную деятельность пары. Их характеризовали как обычную и дружелюбную семью.

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Задержали пару в результате «одной из самых сокровенных и хорошо скоординированных полицейских и разведывательных операций в новейшей истории Словении», пишет издание. Детей передали под социальную опеку.

«В конце января словенские СМИ сообщили об арестах, увязав эту пару с российской разведкой. Источники в Любляне сообщили Guardian на этой неделе, что Мария и Людвиг на самом деле были элитными российскими шпионами, известными как „нелегалы“. Словения получила наводку от иностранной разведки», — пишет The Guardian.

Министр иностранных дел Словении Таня Файон подтвердила эти заявления. Она сообщила журналистам, что арестованная пара действительно была гражданами России, а не Аргентины. Для обсуждения дела вызвали посла РФ.

Как объясняет The Guardian, в отличие от так называемых «легальных» российских разведчиков, маскирующихся под дипломатов в посольствах РФ, «нелегалы» действуют без каких-либо видимых связей с Москвой. Их годами учат выдавать себя за иностранцев, а затем отправляют за границу для сбора разведывательной информации. У многих из них есть дети, которые не знают, что их родители на самом деле русские.

«Подозреваемые являются членами иностранной разведывательной службы, которые использовали незаконно полученные иностранные документы, чтобы жить и работать в Словении под чужими именами и тайно собирать информацию», — заявил представитель словенской полиции Драго Менегали.

Один из источников сообщил The Guardian, что в неофициальных разговорах «Москва быстро согласилась, что эта пара была сотрудниками разведки». И сейчас между РФ и западными странами якобы ведутся кулуарные переговоры об их обмене на человека или людей, которые находятся в тюрьмах в России.

По данным источника, основная часть деятельности разоблаченных «нелегалов» проходила не в Словении. Большая сумма наличных денег, найденная во время обыска в офисе, может указывать на то, что они платили российским неформальным агентам или информаторам. Известно, что задержанные часто путешествовали в рабочих целях.