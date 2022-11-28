Тяжелая судьба «Виктора Феррейры». Россия обвинила своего шпиона в контрабанде наркотиков, чтобы спасти из тюрьмы в Бразилии — Bellingcat 28 ноября, 20:37 Сергей Черкасов (Фото:The Insider)

Страна-агрессор Россия сфабриковала против одного из своих агентов ГРУ уголовное дело по обвинению в контрабанде наркотиков, чтобы экстрадировать из Бразилии, где его осудили за использование поддельных бразильских документов.

Об этом идет речь в расследовании Bellingcat и The Insider, опубликованном в понедельник, 28 ноября.



По данным расследователей, 1 апреля 2022 года сотрудник ГРУ Сергей Черкасов под именем Виктора Мюллера Феррейры прилетел из США в Нидерланды, где должен был проходить стажировку в Международном уголовном суде. В его резюме было обучение на политолога в Тринити-колледже в Дублине и Школе передовых международных исследований Университета Джонса Хопкинса.



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В автобиографии, позже обнаруженной при нем, подробно рассказывалось о тяжелом детстве «бразильца», смерти его матери от пневмонии, жизни с тетей в бедном районе, сложных отношениях с отцом и о том, как он захотел стать политическим корреспондентом.

Пограничники не пустили мужчину в Нидерланды и отправили в Бразилию, а властям страны сообщили, что считают его сотрудником ГРУ, который использует фальшивую личность.

Как пишет The Insider со ссылкой на свидетелей, в бразильском аэропорту Черкасов доказывал, что сам является бразильцем, несмотря на свой сильный акцент. Скоро стало известно, что «мать-бразильянка» фейкового Феррейры не имела детей. Его осудили на 15 лет тюрьмы за использование подложных документов.

«Российские власти оказались в непростой ситуации: ведь, чтобы вернуть в страну своего агента, пришлось бы признать факт шпионажа», — отмечают расследователи.

По данным Bellingcat и The Insider, в июле 2022 года российские следователи направили бразильским властям запрос на экстрадицию россиянина и признали, что его зовут Сергей Черкасов. Однако в Кремле доказывали, что он — не шпион ГРУ, а злоумышленник, который в начале 2010-х годов возглавлял преступную сеть, контрабандой ввозившую героин в Россию. Россия также утверждала, что Черкасов, который якобы скрывался от российских «правоохранителей», признал вину и сам просил депортировать его в РФ, хотя там наказание по статье с таким составом преступления — от 15 лет до пожизненного заключения.

Расследователи изучили копии материалов дела и пришли к выводу, что версия Кремля, описанная в «обвинительном акте» на 20 страниц, противоречит фактам и внутренней логике и содержит много несостыковок. В частности, утверждение о «розыске» Черкасова в России противоречит тому, что в последние годы он спокойно ездил по территории РФ — данные полицейской базы Магистраль подтверждают, что он в 2015, 2017, 2018, 2020 и 2021 годах ездил между Калининградом, Москвой, Белгородом и Самарой под настоящим именем.

По информации журналистов, никаких доказательств того, что Черкасов был подозреваемым до ареста в Бразилии, нет, а его имя, вероятно, добавили в уголовное дело десятилетней давности, по которому проходили настоящие наркодилеры.