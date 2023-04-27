«Беспорядок в российской разведке». Как РФ насыщала Запад шпионами под дипприкрытием, но вся структура посыпалась — интервью NV 27 апреля, 20:17 NV Премиум Посольство РФ в Финляндии (Фото:Facebook/RussianEmbassyinFinland)

Годами русские Служба внешней разведки и военная разведка выстраивали «стройную структуру» шпионов на Западе, рассказывает генерал-майор запаса, бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Но сейчас, говорит он, вся эта структура посыпалась, потому что России начали обрубать «щупальца».

О беспорядке в деятельности российской разведки Ягун рассказал в интервью Radio NV.

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— Почти еженедельно в последнее время узнаем, что в той или иной стране разоблачены российские шпионы, которые были или дипломатами, или работниками российских посольств. Возникает такой вопрос: они все в российских посольствах шпионы?

— Давайте я вам примерно структуру [русского] посольства расскажу. Понятно, что есть посол, посол — это номенклатура Министерства иностранных дел. Есть официальные представители спецслужб, о которых все знают, что они представители спецслужб. Они этого не скрывают, за штатом должны что-то обеспечивать.

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Это прежде всего военный атташе. Он представляет Главное управление, военную разведку. В России это сейчас называется Главное управление Генерального штаба.