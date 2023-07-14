«Это действительно Дикий Запад». Вена стала шпионской столицей Европы после вторжения России в Украину — FT 14 июля, 12:43 Правый флаг Австрии (Фото:Fachdozent / Pixabay)

После полномасштабного вторжения России в Украину австрийская столица Вена стала центром шпионажа в Европе, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника западной разведки. По данным издания, в городе все еще находится более 180 аккредитованных российских дипломатов, треть из которых использует дипломатическое прикрытие для сбора разведданных.



По словам собеседника FT, многие шпионы сейчас работают в стране нелегально благодаря слабой полицейской деятельности и надзора за шпионажем.

«Это действительно Дикий Запад. Комично, насколько много они позволяют себе. Даже с нашей стороны, я уверен», — сказал западный дипломат.

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Сообщается, что после «взрыва» шпионской деятельности в Австрии три крупнейшие оппозиционные партии совместно поддержали законодательные изменения, чтобы наконец криминализировать шпионаж в стране. Но их усилия ни к чему не привели из-за неоднократных проволочек правительства.

«Мы указывали на это злоупотребление в течение длительного времени, но в Уголовном кодексе ничего не изменилось, что приведет к ужасным последствиям», — сказала Стефани Криспер, член парламента от либеральной партии Neos.

Также отмечается, что рост шпионажа в Вене вызвал осуждение со стороны союзников и подорвал авторитет Австрии среди европейских соседей, которые все больше заботятся о безопасности.

FT сообщает, что высокопоставленные чиновники европейской разведки смотрят на ситуацию в Австрии со все большим недоумением, страна уже вышла из многих хорошо отлаженных договоренностей об обмене разведданными на континенте, которые координируются через Бернский клуб, неофициальную сеть европейских шпионских агентств.

После полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года европейские страны выслали со своих территорий более 400 российских шпионов, которые работали под дипломатическим прикрытием. Сейчас Австрия выслала только четырех.

Австрийский историк разведки и политолог Томас Риглер отметил, что одной из основных функций российской разведки в Вене является сбор разведывательных сигналов в таких масштабах, которые сделали ее «самой важной среди всей сети в Европе».

Он добавил, что Вена использовалась в качестве «центра» разведывательными службами России и других враждебных государств, которые способствовали шпионским операциям в других странах Европы.

Сотрудники австрийской разведки признали наличие проблемы.

В начале апреля Politico сообщало, что российская служба внешней разведки и ее военная разведывательная служба активно пытаются восстановить свои шпионские сети в Европе.

В марте нескольких шпионов РФ, которые следили за поставками техники Украине, задержали в Польше. 13 апреля Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников посольства России по подозрению в шпионаже под дипломатическим прикрытием.

Также сообщалось, что Франция весной 2022 года выслала более 40 дипломатов РФ, подозреваемых в шпионаже.

25 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрём заявил о решении выслать пятерых российских дипломатов.

Также о высылке российских дипломатов объявили Дания, Италия, Германия, Австрия, Македония, Латвия, Литва и Эстония.