Зеленский поручил сформировать делегацию для новых переговоров с РФ в Турции, ее возглавит Умеров

Президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь СНБО Рустем Умеров возглавит делегацию Украины на новых переговорах с Россией (Фото: @V_Zelenskiy_official)

Президент Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров со страной-агрессором Россией , которую возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров. По его словам, в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД и ОП.

В своем Telegram-канале глава государства сообщил, что провел совещание относительно необходимых Украине результатов переговорной работы.

Зеленский отметил, что Умеров доложил о выполнении договоренностей второй встречи с российской стороной в Стамбуле и договоренности о новых переговорах в ближайшее время.

«Украина готова работать максимально продуктивно ради освобождения наших людей из плена и возвращения похищенных детей, а также прекращения убийств и ради подготовки встречи лидеров для реального завершения этой войны», — подчеркнул президент.

Он также добавил, что руководитель ОП Андрей Ермак доложил о координации украинской дипломатической работы с партнерами в Европе и США.

Ранее Зеленский заявил, что встреча украинской делегации с представителями РФ состоится в среду, 23 июля, в Турции.

2 июня в Стамбуле состоялась вторая встреча делегаций Украины и страны-агрессора России. Как утверждают российские СМИ, она длилась более часа. Стороны договорились об обмене военнопленными в формате «всех на всех» двух категорий — тяжелораненых и тяжелобольных и молодых военных в возрасте до 25 лет.

14 июня российский диктатор Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил, как утверждали пропагандисты, готовность РФ продолжать переговоры с Украиной.

Позже спикер Кремля Дмитрий Песков предположил, что новый раунд переговоров с украинской делегацией может снова состояться в Стамбуле.

Газета Financial Times со ссылкой на осведомленные источники написала, что Дональд Трамп во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским 4 июля призвал «заставить россиян почувствовать боль», чтобы посадить Кремль за стол переговоров.