Умеров заявил, что более 1200 человек примут участие в гуманитарном обмене между РФ и Украиной

По словам Умерова, российская сторона согласилась на возвращение людей, которые находятся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых. (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Секретарь СНБО Рустем Умеров выступил 23 июля с заявлением о гуманитарном обмене после завершения очередного раунда переговоров в Стамбуле между Украиной и страной-агрессором РФ , сообщает Суспільне .

Как сообщил секретарь СНБО, делегации Украины и РФ на переговорах в Стамбуле обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими.

По словам Умерова, российская сторона согласилась на возвращение людей, которые находятся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.

«В обмене примут участие более 1 200 человек», — резюмировал секретарь СНБО.

4 июля Украина и Россия провели новый этап обмена военнопленными. Домой вернули украинских защитников, большинство из которых находились в плену с 2022 года.

26, 20, 19, 14, 12, 10 и 9 июня Украина и страна-агрессор проводили обмены военнопленными. В Украину вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, которые считались пропавшими без вести.

Кроме того, в рамках договоренностей в Стамбуле Россия передавала Украине тела погибших защитников в период с 11 по 16 июня. Всего передали, по данным Координационного штаба, около 6057 тел.

22 июля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал еще несколько этапов обмена пленными между украинской и российской сторонами.