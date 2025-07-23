Мединский нашел оправдание, почему Россия затягивает встречу Зеленского с Путиным

23 июля, 22:27
Мединский снова отверг встречу Зеленского с Путиным (Фото: REUTERS/Dilara Senkaya)

Глава российской делегации на переговорах с Украиной в Турции Владимир Мединский утверждает, что для того, чтобы встреча лидеров Украины и РФ состоялась, она должна быть «тщательно проработана», и на ней «должна быть поставлена точка» в войне.

Об этом сообщило российское пропагандистское агентство РИА Новости.

Мединский заявил, что для встречи президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным якобы нужно проработать условия соглашения и понять, что «на этой встрече обсуждать».

Глава российской делегации уверяет, что встреча Зеленского с Путиным должна быть «соответствующим образом подготовлена», и эту позицию российская делегация «донесла» до украинской.

Глава украинской делегации Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила на переговорах в Стамбуле провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа.

Умеров отметил, что украинская сторона также заявила о готовности прекращения огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре.

Также обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими. Российская сторона согласилась на возвращение людей, которые находятся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых людей.

Редактор: Виктория Горевая

Теги:   Владимир Мединский Рустем Умеров Турция Владимир Путин Владимир Зеленский Война России против Украины

