Украина и РФ договорились работать над обменом военных, которые более трех лет в плену

Секретарь СНБО Рустем Умеров прибыл на пресс-конференцию после третьего раунда мирных переговоров между Украиной и РФ (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

Украинская и российская делегации во время переговоров в Стамбуле в среду, 23 июля, обсуждали обмен военнослужащих, которые находятся в плену более трех лет .

Об этом во время брифинга по результатам переговоров заявил представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека Юрий Ковбаса.

По его словам, в контексте обменов пленными стороны договорились, что будут работать в том же направлении.

«Дополнительно акцентировали внимание российской стороны на тех, кто находится в плену уже более трех лет. Российская сторона согласилась работать над этими людьми, чтобы их вернуть», — сказал Ковбаса.

Также стороны обсудили обмен молодых, раненых, тяжелобольных военнопленных, а также проведение санитарного обмена людей, находящихся в тяжелом состоянии.

Ранее секретарь СНБО Рустем Умеров говорил, что российская сторона согласилась на возвращение людей, которые находятся в плену более трех лет, в том числе тяжелораненых и молодых.

«В обмене примут участие более 1 200 человек», — резюмировал секретарь СНБО.

В МИД примерно в 17:00 сообщали о том, что делегации Украины и РФ прибыли на место проведения переговоров. О начале переговоров СМИ писали в 20:40. Российские пропагандистские СМИ утверждали, что руководители украинской и российской делегаций Рустем Умеров и Владимир Мединский проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. В окружении Умерова уточнили, что переговоры еще не начались.

Ранее американская газета The New York Times писала, что Украина и Россия все еще имеют кардинально разные позиции перед третьим раундом мирных переговоров, организованных при посредничестве США.