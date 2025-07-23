Тихий заявил, что российская делегация в Стамбуле продолжала отвергать любые шаги к прекращению огня
Секретарь СНБО Рустем Умеров выступает рядом с членами украинской делегации в Стамбуле, 23 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Murad Sezer)
Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий и член украинской делегации заявил, что россияне на переговорах продолжали отвергать полное прекращение огня. Они заявляют, что им это не слишком нужно.
Об этом он сказал во время брифинга по итогам переговоров Украины и России в Стамбуле в среду, 23 июля, который транслировало Суспільне.
«Я не утверждаю, что это дословно [российское заявление на переговорах в Стамбуле], но примерно это звучит так: «Мы продвигаемся, наступаем дальше, то почему мы должны прекращать огонь?» — заявил Тихий.
Он также отметил, что такое заявление россиян является циничным, и они отвергают любые шаги к миру.
Как сообщили российские пропагандистские СМИ, глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что они предложили Киеву рассмотреть вопрос объявления коротких (по 24 или 48 часов) перемирий, чтобы забрать раненых и тела бойцов.
Тихий ответил, что это не новые предложения России. Украинская делегация слышала об этом «на предыдущей встрече… и во время предыдущих встреч мы слышали еще другие „идеи“ от России — перемирие на Пасху, на день побед».
«Но это не настоящее прекращение огня. Если речь идет о каких-то гуманитарных паузах на небольших участках фронта, то уже время от времени происходит. Украинские и российские командиры согласовывают такие вещи между собой… Это короткая гуманитарная пауза, но не прекращение огня», — добавил он.
В МИД примерно в 17:00 сообщали о том, что делегации Украины и РФ прибыли на место проведения переговоров. О начале переговоров СМИ писали в 20:40. Российские пропагандистские СМИ утверждали, что руководители украинской и российской делегаций Рустем Умеров и Владимир Мединский проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. В окружении Умерова уточнили, что переговоры еще не начались.
Ранее американская газета The New York Times писала, что Украина и Россия все еще имеют кардинально разные позиции перед третьим раундом мирных переговоров, организованных при посредничестве США.