Тихий заявил, что российская делегация в Стамбуле продолжала отвергать любые шаги к прекращению огня

Секретарь СНБО Рустем Умеров выступает рядом с членами украинской делегации в Стамбуле, 23 июля 2025 года (Фото: REUTERS/Murad Sezer)

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий и член украинской делегации заявил, что россияне на переговорах продолжали отвергать полное прекращение огня . Они заявляют, что им это не слишком нужно.

Об этом он сказал во время брифинга по итогам переговоров Украины и России в Стамбуле в среду, 23 июля, который транслировало Суспільне.

«Я не утверждаю, что это дословно [российское заявление на переговорах в Стамбуле], но примерно это звучит так: «Мы продвигаемся, наступаем дальше, то почему мы должны прекращать огонь?» — заявил Тихий.

Он также отметил, что такое заявление россиян является циничным, и они отвергают любые шаги к миру.

Как сообщили российские пропагандистские СМИ, глава делегации РФ Владимир Мединский заявил, что они предложили Киеву рассмотреть вопрос объявления коротких (по 24 или 48 часов) перемирий, чтобы забрать раненых и тела бойцов.

Тихий ответил, что это не новые предложения России. Украинская делегация слышала об этом «на предыдущей встрече… и во время предыдущих встреч мы слышали еще другие „идеи“ от России — перемирие на Пасху, на день побед».

«Но это не настоящее прекращение огня. Если речь идет о каких-то гуманитарных паузах на небольших участках фронта, то уже время от времени происходит. Украинские и российские командиры согласовывают такие вещи между собой… Это короткая гуманитарная пауза, но не прекращение огня», — добавил он.

В МИД примерно в 17:00 сообщали о том, что делегации Украины и РФ прибыли на место проведения переговоров. О начале переговоров СМИ писали в 20:40. Российские пропагандистские СМИ утверждали, что руководители украинской и российской делегаций Рустем Умеров и Владимир Мединский проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. В окружении Умерова уточнили, что переговоры еще не начались.

Ранее американская газета The New York Times писала, что Украина и Россия все еще имеют кардинально разные позиции перед третьим раундом мирных переговоров, организованных при посредничестве США.