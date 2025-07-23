Украина предложила на переговорах в Стамбуле провести встречу лидеров с участием президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа до конца августа, сообщил глава украинской делегации Рустем Умеров по итогам встречи.

Об этом пишет Суспільне.

Умеров отметил, что украинская сторона также заявила о готовности прекращения огня, в частности ударов по критической и гражданской инфраструктуре.

Также обсудили дальнейшие этапы обмена пленными и гражданскими. Российская сторона согласилась на возвращение людей, которые находятся в плену более трех лет, в частности тяжелораненых и молодых людей.

В Стамбуле 23 июля завершились переговоры между украинской и российской делегациями.

В МИД примерно в 17:00 сообщали о том, что делегации Украины и РФ прибыли на место проведения переговоров. О начале переговоров СМИ писали в 20:40. Российские пропагандистские СМИ утверждали, что руководители украинской и российской делегаций Рустем Умеров и Владимир Мединский проводят двустороннюю встречу во дворце Чираган. В окружении Умерова потом уточнили, что переговоры еще не начались.

Ранее американская газета The New York Times писала, что Украина и Россия все еще имеют кардинально разные позиции перед третьим раундом мирных переговоров, организованных при посредничестве США.

19 июля президент Владимир Зеленский заявил, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров предложил российской стороне встретиться. По словам главы государства, среди тем для обсуждения обмен пленными, возвращение детей и «прекращение убийств».

Зеленский утвердил состав украинской делегации для участия в переговорном процессе, ее возглавляет Умеров. В состав делегации входят представители ОП, МИД, СБУ, ГУР и ВСУ.

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле, заявлял, что они «будут нелегкими».