«Киев — главный трофей». Переговоры не будут прорывными, нужно готовиться к длительной и жесткой войне — интервью с Рахманиным 29 марта, 00:38 Цей матеріал також доступний українською Сергей Рахманин (Фото:Наталья Кравчук / НВ)

Каких результатов в таком случае следует ожидать от встречи делегаций и как это может отразиться на ходе войны, Радио НВ узнавало у нардепа, члена комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергея Рахманина.

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— Встреча делегаций в Турции будет продолжаться несколько дней. Стоит ли нам от нее ждать мира?

– Завершение войны за один день не будет точно.

Ключевая задача этого раунда переговоров — это выйти на понимание, будет или не будет в течение трех-четырех недель встреча, на которой можно найти определенные точки соприкосновения, чтобы прийти к согласию по какому-то перемирию. Я не говорю о мире, к большому сожалению, потому что вряд ли он возможен в этой ситуации. Но теоретически можно выйти на результат перемирия, которое будет предусматривать возможность вывода оккупационных войск с территории Украины.

Встреча будет сложной, она не будет прорывной. Вопрос в том, будут ли основания для дальнейшего разговора или нет. В этом и будет состоять мастерство украинских переговорщиков.

— Если этого не случится, к чему готовиться?

— Тогда нам нужно готовиться к достаточно продолжительной и жесткой войне. То, что она будет жесткой, становится очевидно. Логика в чем? Россияне считают, что, несмотря на наше сопротивление и применяемые к ним санкции, которые будут применяться и дальше, у них есть достаточный ресурс для того, чтобы выдержать длительную войну. Их расчет состоит в том, что не страна, а государство может выдержать достаточно жесткие санкции как минимум в течение года. Они свою подушку финансовой, экономической безопасности оценивают в такой срок.

Ни для кого не секрет, что они готовились к этой войне, в чем-то просчитались, но у них было время и возможность откладывать определенные ресурсы.

Они считают, что несмотря на определенное недовольство из-за проблем, возникающих у части населения, государство ресурсно может выдержать в течение года экономику военного положения. Де-факто, у них военное положение, хотя его не объявляли.

По их же расчетам, ресурс Украины намного меньше. Они считают, что мы не получим достаточной поддержки, чтобы продержаться достаточно долго.

Сейчас они стараются максимально обескровить то, что позволяет нашей экономике и вооруженным силам жить. Если вы обратили внимание, сейчас очень методические удары по нефтебазам, нефтеперерабатывающим заводам, аэродромам. В ближайшее время следует ожидать ударов по артериям - и железнодорожным, и автодорожным. Они сейчас попытаются отрезать нас от путей снабжения, чтобы максимально обескровить нас.

Соответственно они немного воздерживаются от активных наступательных действий. Исключение составляет только Донецкая и Луганская области.

Поэтому они сочтут, что где-то до 9 мая (любят символизм) смогут обескровить нас достаточно, чтобы выкручивать нам руки и заставлять украинскую сторону идти на те уступки, на которые сейчас она, совершенно очевидно, идти не готова.

– Они еще планируют захватить Киев? К параду оккупанты готовились.

— Думаю, что с парадом они уже немного попустились, потому что Киев они планировали взять за считанные дни. Понятно, что этого не вышло.

Более того, имея достаточно ограниченный ресурс, украинские Вооруженные силы очень эффективно его используют. Несмотря на все обстоятельства, нам удалось потеснить врага по определенным направлениям — немного отодвинуть его с северо-запада, в районе Ирпеня, Макарова. Ситуация для них (России – ред.) является достаточно сложной.

Они не отказываются и никогда не откажутся от попытки захватить Киев, потому что это главный трофей.

Больше всего они сейчас сосредоточились на Донецком, Луганском направлениях по двум причинам: им нужно взять Мариуполь, закрепить сухопутный коридор, полностью отрезать нас от моря, попытаться оцепить группировки ООС со стороны Балаклеи, Изюма(харьковского направления) и ударить в район Славянска. Это их тактическая цель.

Киев, если представится возможность, они попытаются захватить. Но у них исчерпан ресурс. Они сейчас пытаются его восстановить. Мы стараемся перерезать им пути снабжения. Это происходит, но медленно. Пока у них нет достаточного ресурса, чтобы восстановить полноценное наступление.

— Россияне стремятся к истощению и украинского общества, и военных?

– Да, сейчас они работают на наше истощение. Они считают, если очень быстро избавить нас от ресурсов и путей поставки, то у нас этого ресурса, по их расчетам, надолго не хватит.

Уверен, что они ошибаются.

– Но они тоже устают?

- Безусловно. На их продвижение, инициативу влияет не столько их усталость, сколько достаточно низкое морально-психологическое состояние.