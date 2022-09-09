Пентагон впервые назвал контрнаступлением действия ВСУ на юге Украины — CNN

9 сентября, 22:51
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Защитники Украины на позиции (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Защитники Украины на позиции (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

В Министерстве обороны США впервые назвали контрнаступлением продвижение защитников Украины вперед в Херсонской области, сообщает CNN в пятницу, 9 сентября.

Представительница Пентагона Саша Бейкер заявила, что контрнаступление показало, как ВСУ «творчески» интегрируют военный потенциал, переданный США и другими странами, в свои операции. Она сказала, что в США внимательно следят за ходом контрнаступления и в последние несколько дней видели «некоторые обнадеживающие признаки».

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«Но, опять-таки, россияне — это серьезный противник, и впереди долгая битва», — добавила она.

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CNN обращает внимание, что до этого Министерство обороны США, в том числе глава ведомства Ллойд Остин, не называло действия ВСУ на юге Украины контрнаступлением.

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Вечером 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более 1 тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил это.

«Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед», — сказал он 9 сентября.

Позже Зеленский объявил, что защитники Украины освободили более 30 населенных пунктов в Харьковской области.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Херсонская область Юг Украины Украина-США Пентагон Минобороны США Контрнаступление

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