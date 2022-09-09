В Харьковской области ВСУ освободили более 30 населенных пунктов — Зеленский 9 сентября, 22:05 REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы освободили в Харьковской области более 30 населенных пунктов.

Во время вечернего видеообращения Зеленский сообщил, что ВСУ, разведка и СБУ успешно продолжают активные действия по нескольким оперативным направлениям.

«В настоящее время ВСУ освободили и взяли под контроль более 30 населенных пунктов в Харьковской области», — сказал он.

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Зеленский добавил, что в части сел региона продолжается проверка территорий.

«Постепенно берем под контроль новые населенные пункты — повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для наших людей», — отметил президент.

Он призвал украинцев на освобожденных территориях сообщать правоохранительным органам любую информацию о преступлениях оккупантов. Президент также обратился к блогерам и попросил их не разглашать детали украинских операций до официальных сообщений властей.

Накануне Зеленский сообщал, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Известно, что ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Волоховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченковском.

9 сентября, Служба безопасности Украины опубликовала фото из освобожденного Высокополья и Балаклеи.

В Нацгвардии подтвердили освобождение населенного пункта Волохов Яр в Харьковской области, а в соцсетях появились фото с бойцами Сил обороны, держащими в руках украинский флаг возле знака на въезде в Купянск.

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