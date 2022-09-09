«Тяжело, но мы продвигаемся вперед». Залужный прокомментировал контрнаступление ВСУ на ряде направлений 9 сентября, 13:02 С начала сентября ВСУ освободили более 1000 кв. км территории Украины (Фото:Минобороны/Facebook)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный прокомментировал успешное контрнаступление ВСУ на ряде направлений и освобождение территорий Украины.

В своем Telegram он подтвердил, что украинские военные освободили уже более 1000 кв. км территорий Украины. Залужный добавил, что ВСУ очень тяжело, но подразделения идут вперед.

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«Более 1000 кв. км освобождено от оккупанта в последние несколько дней. Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед», — отметил главнокомандующий ВСУ.

Залужный также поблагодарил всех украинцев, которые помогают украинской армии и ждут ВСУ.

Он опубликовал видео захода подразделений в населенные пункты Харьковской области.

С начала сентября ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонской, Харьковском и частично Донецком направлениях.

Заместительница министра обороны Анна Маляр в Facebook написала, что события на линии фронта шириной 2500 км «развиваются по плану», а обо всех подробностях рассказывают в Генштабе и оперативных командованиях.

6 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что активные бои идут почти по всей линии фронта. ВСУ наступают сразу на нескольких направлениях, а не только в Херсонской области.

Пезидент подтвердил, что ВСУ освободили населенный пункт в Донецкой области и еще два — на юге. Перед этим было опубликовано фото украинского флага над больницей в Высокополье Херсонской области.



6 сентября советник Офиса президента Алексей Арестович подтвердил, что ВСУ освободили также Ольгино в Херсонской области.

ISW сообщал, что украинские защитники использовали тактическую внезапность, чтобы за 6−7 сентября отбить примерно 400 кв. км территории Украины. Контратаки украинских сил в районе Изюма и Балаклеи ISW описывает как «локальные, но очень эффективные».

В Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Официально не уточнялось, какие именно населенные пункты были освобождены, но, по данным из открытых источников, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Верховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченково. Вечером 8 сентябра Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи.



Представитель Генштаба Алексей Громов также рассказал, что защитники Украины освободили Озерное Донецкой области, улучшили тактическое положение на Краматорском направлении и продвинулись вперед на Славянском направлении.

Зеленский также заявил, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов.



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