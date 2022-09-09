«Оккупанты звереют из-за продвижения ВСУ». Интервью с Гуменюк — о южном фронте и флоте РФ, который скрывается у Крымского побережья 9 сентября, 21:18 Эксклюзив НВ Контрнаступление ВСУ на юге (Фото:ОК Юг/Facebook)

Подробностями хода наступательных действий ВСУ на юге Украины в эфире Радио НВ поделилась спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

— Расскажите о ситуации в Черном море, совершаются ли там какие-нибудь маневры? И что там враг сейчас держит?

— Враг продолжает удерживать корабельную группировку в количестве от 10 до 20 единиц, маневрируя в зависимости от погоды и технических возможностей этих кораблей, катеров, а также подлодок. Они пытаются держать нас на крючке Калибров. Это постоянное пребывание в стадии боевого дежурства двух или трех ракетных носителей. Пока их три, все надводные. Это 24 ракеты Калибр в распоряжении и готовых к запуску по команде ракетного удара.

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Поэтому все население Украины должно быть сосредоточенным, внимательным к сигналам воздушной тревоги и осознавать, что эти удары с акватории Черного моря могут достичь всей территории Украины.

Возможности флотских маневров ограничены районом ракетной безопасности. То есть они возможны только там, где наше оружие до них не достает — прячутся вдоль Крымского побережья от мыса Тарханкут в направлении Новороссийска.

— Есть ли уже детали об уничтожении взводного пункта россиян морпехами в Херсонской области?

— Это просто один из пунктов, которые уничтожаются нами в течение боевых дней. К примеру, один боевой день, как правило, завершается уничтожением пункта управления какого-либо подразделения, опорного пункта, из которого пытался враг вести активные действия, составов с боеприпасами и центров скопления боевого вооружения. Поэтому они очень быстро теряют логистику, теряют снабжение и резервы техники, в связи с чем пытаются, несмотря на наш постоянный огневой контроль, налаживать переправы альтернативные. Они не могут эксплуатировать мосты, потому что даже пытаясь проводить ремонт, страдают от нашего огневого контроля и отказываются от этих действий.

— Насколько правдива информация о том, что Россия отправляет на фронт в Херсонскую область совсем неподготовленных новоприбывших?

— Да, мы об этом уже говорили раньше — подтягиваются резервы необученные. Но мы не склонны недооценивать врага. Даже необученные резервы на фронте, в условиях определенной паники способны мобилизоваться. Также мы наблюдали со своих позиций, что проводятся учения непосредственные на боевых позициях. Мы понимаем, что они все же пытаются сопротивляться, и не уменьшаем нагрузку на них с нашей стороны.

— Угрозы, ограничения въезда и выезда для гражданских, как сообщалось, из Новой Александровки, — это тоже один из инструментов сопротивления, к которому прибегают оккупанты? Как это распространенное явление на южном направлении?

— Усиление давления на местное население — один из аспектов, по которому мы не сообщаем направления нашего движения и действия по освобождению населенных пунктов. оккупанты звереют и начинают давить на местное население сильнее. Вводят очень жестокие методы полицейского государства, которым они подвержены: аресты, похищения людей, заставляют брать в руки оружие и занимать позиции на их территории.

— В Харьковской области продолжается контрнаступление — освобождены более 20 населенных пунктов. Как это отражается на южном фронте?

Каждый фронт по своему колориту достаточно насыщен. Происходящее на одном фронте тесно связано с другим фронтом. Именно поэтому мы не афишируем успехи, продолжаем военную операцию и открываем занавес только там, где успехи эти достаточно плотно закреплены.

— За последние сутки какими были наши действия, действия врага на юге?

Продолжаются позиционные бои, мы улучшаем свое положение. Враг пытается удержаться на тех рубежах обороны, которые он себе обустраивал в течение длительного времени, но это очень плохо удается — приходится замерять глубину своей обороны. Он постепенно перемещается на другие эшелоны обороны, это не может не радовать!

Наше продвижение очевидно. Это уже углубление в позиции вражеских войск от двух до нескольких десятков километров. Поэтому работа тяжелая, очень непростые бои продолжаются. Но они того стоят. И очень надеемся, что в ближайшее время мы сможем сообщить больше новостей по этому поводу.

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