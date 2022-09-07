«Мы не должны знать планы Украины». Что нужно для эффективного контрнаступления на юге — генерал Ходжес 7 сентября, 12:39 О планах украинской армии на сегодня известно мало и это хорошо, считает Бен Ходжес (на фото двое украинских военных в Донецкой области) (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Генерал Бен Ходжес, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе и один из наиболее авторитетных военных экспертов, в интервью НВ рассказал, что нужно для эффективного контрнаступления Украины на юге.

«Атакующая сторона всегда имеет преимущество в выборе времени и места, где атака случится. В то время как сторона, что ведет оборону, имеет лучшую защиту. И я уверен, что украинские генералы сегодня ищут наиболее оптимальные позиции для нанесения контратакующих ударов, где они достигнут наибольших результатов. И я думаю, украинские генералы проделали очень хорошую работу по защите информации о том, где будут такие участки контрнаступления. Мы не знаем, где это. Скажу вам, что мы на сегодня гораздо больше знаем о планах российской армии, чем о планах армии украинской, и это правильно, и так и должно быть», — сказал Ходжес в интервью НВ.

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Он предположил, что сейчас украинское командование выбирает места, чтобы сконцентрировать огонь артиллерии и ракет и создать возможности для продвижения.

«Это будет эффективно, если они смогут окружить российские силы и окончательно лишить их боеспособности, и тут украинские генералы рассчитывают достаточно ли у них вооружений не только для начальной фазы такого контрнаступления, но и для дальнейшего продвижения, поскольку снабжение активно движущейся армии — серьезный и сложный процесс», — объяснил бывший командующий сухопутными войсками США в Европе.

В ОК Юг 29 августа заявили, что ВСУ начали наступательные действия на юге Украины. 4 сентября Зеленский подтвердил освобождение населенного пункта на Донбассе и еще двух — на юге.



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