«Но еще не перелом». Стратегическая инициатива на фронте перешла в руки украинцев — военный эксперт

7 сентября, 13:57
Эксклюзив НВ
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Украинские военные в Донецкой области (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Украинские военные в Донецкой области (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Украинские военные начали перехватывать инициативу по всей линии фронта, убежден военный эксперт Петр Черник.

«Не путать с переломом фронта. До него еще достаточно далеко. Потому что перелом фронта — это когда в день освобождаются достаточно большие территории, и так каждый день. До этой точки нам еще работать и работать. Но можем очень осторожно, со сдержанным оптимизмом говорить о том, что стратегическая инициатива точно перешла в руки украинцев. Теперь мы ежедневно навязываем противнику логику боевых действий», — рассказал Черник в эфире Радио НВ.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=lIgBoGMkSlY&t=215s

По мнению эксперта, с фронта поступают «нормальные, взвешенные, адекватные» новости, но для того, чтобы полностью выбить врага, ВСУ нужно еще работать.

«Несмотря на то, что есть шум во всех пабликах о понижении мотивационной части российского оккупанта, он бьется, и бьется достаточно серьезно, и бьется достаточно ожесточенно», — добавил Черник.

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По еще не подтвержденным официально данным, в районе оккупированного города Балаклея Изюмского района Харьковской области Вооруженным силам Украины удалось совершить неожиданно мощную атаку.

Генерал Бен Годжес, экс-командующий сухопутными войсками США в Европе, констатирует утрату возможностей для российской армии системно переломить ситуацию на поле боя в свою пользу.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Изюм Харьковская область Херсонская область Юг Украины Война в Украине Балаклея Радио НВ Война России против Украины

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