ВСУ освободили более тысячи квадратных километров с 1 сентября — Зеленский

8 сентября, 22:23
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Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

С 1 сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов от российских оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский.

Во время вечернего видеообращения Зеленский заявил, что украинские защитники освободили уже десятки населенных пунктов.

«И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября освобождены более тысячи квадратных километров нашей территории», — сказал Зеленский во время вечернего видеообращения.

Видео дня

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Он также поблагодарил армию, разведчиков и спецслужащих за каждый украинский флаг, установленный в эти дни.

Ранее Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.

Официально не уточнялось, какие именно населенные пункты были освобождены, но, по данным из открытых источников, ВСУ подняли флаг Украины в Балаклее, Верховом Яру, Ивановке, Борщевке и Шевченково. Вечером 8 сентябра Зеленский подтвердил освобождение Балаклеи.

https://www.youtube.com/embed/ipiFzefwFdQ
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Владимир Зеленский

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