Контрнаступление. Глава Пентагона заявил, что успехи ВСУ в Харьковской и Херсонской областях «очень обнадеживающие»

9 сентября, 13:23
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Украинские военные открывают огонь возле линии фронта в Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Украинские военные открывают огонь возле линии фронта в Харьковской области, 24 августа 2022 года (Фото:REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что украинские военные достигли определенных успехов во время контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Праге в пятницу, 9 сентября, сообщает Reuters.

«Сейчас мы видим успех в Херсонской области, мы видим определенный успех в Харьковской, и это очень, очень обнадеживающе», — сказал Остин.

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Вечером 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 сентября ВСУ освободили от российских оккупантов более 1 тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подтвердил это.

«Нам очень тяжело, но мы продвигаемся вперед», — сказал он 9 сентября.

С начала месяца ВСУ пошли в контрнаступление на Херсонском, Харьковском и частично Донецком направлениях.

ISW сообщал, что украинские защитники использовали тактическую внезапность, чтобы за 6−7 сентября отразить примерно 400 кв. км территории Украины. Контратаки украинских сил в районе Изюма и Балаклеи ISW описывает как локальные, но очень эффективные.

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8 сентября Зеленский опубликовал видео с украинскими военнослужащими, поднимающими флаг Украины над Балаклеей.

В Генштабе подтвердили, что Вооруженные силы Украины освободили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону россиян на 50 км.

https://www.youtube.com/watch?v=teSlQ3e9vjE
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Харьковская область Херсонская область Пентагон Контрнаступление Ллойд Остин Война России против Украины

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