Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль и США хотят завершения переговоров «за считанные дни» (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что «это правда, это реально», что Израиль может освободить всех заложников , не выводя войска из сектора Газа, а также что группировка ХАМАС будет разоружена, а Газа демилитаризована.

«С Божьей помощью это произойдет очень скоро», — заявил Нетаньяху, говоря о перспективе освобождения израильских заложников, сообщило издание Times of Israel.

Он рассказал, что приказал переговорной команде Израиля во главе с министром стратегических дел Роном Дермером отправиться в Каир, чтобы согласовать «технические детали» освобождения заложников.

По словам израильского премьера, как Израиль, так и США хотят завершения переговоров «за считанные дни». Нетаньяху упомянул о сегодняшнем заявлении президента США Дональда Трампа о том, что он не потерпит никакой тактики затягивания со стороны ХАМАС.

Израильский премьер добавил, что на втором этапе соглашения «ХАМАС будет разоружен, а сектор Газы будет демилитаризован».

«Это произойдет либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем, с нашей стороны», — подчеркнул он.

3 октября Трамп заявил, что ХАМАС должен до конца недели принять его мирный план, иначе группировку ждет «ад».

Позже в тот же день ХАМАС согласился на освобождение всех заложников (живых и погибших), но отверг ключевые пункты по созданию «Совета мира» для управления Сектором и полного разоружения.

Трамп приветствовал решение ХАМАС и заявил, что группировка готова к длительному миру, призвав Израиль прекратить удары по Газе.

4 октября стало известно, что политическое руководство Израиля отдало приказ военным прекратить наступательные действия в городе Газа и перейти к сугубо оборонительным маневрам.