Дым поднимается из Газы после взрыва, как видно с израильской стороны границы, 3 октября 2025 года (Фото: REUTERS/Amir Cohen)

Политическое руководство Израиля отдало приказ военным прекратить наступательные действия в городе Газа и перейти к сугубо оборонительным маневрам.

Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на данные армейской радиостанции Галей ЦАХАЛ и государственной телерадиокомпании Kan.



Согласно информации израильских СМИ, армии приказано сократить операции в городе до минимума, ограничившись только обороной. Как отмечает армейское радио, решение стало результатом интенсивных ночных консультаций между высокопоставленными чиновниками Израиля и США.

Перед этим президент США Дональд Трамп публично призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки Сектора Газа, чтобы обеспечить условия для освобождения заложников и начала переговоров.

В то же время Kan сообщает, что переговоры по реализации мирного плана Трампа состоятся в ближайшее время.

3 октября Трамп заявил, что ХАМАС должен до конца недели принять его мирный план, иначе группировку ждет «ад».

Позже в тот же день ХАМАС согласился на освобождение всех заложников (живых и погибших), но отверг ключевые пункты по созданию «Совета мира» для управления Сектором и полного разоружения.

Трамп приветствовал решение ХАМАС и заявил, что группировка готова к длительному миру, призвав Израиль прекратить удары по Газе.