Белый дом опубликовал план Трампа из 20 пунктов по прекращению войны в Газе

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Нетаньяху провели совместную пресс-конференцию в Белом доме по поводу плана прекращения конфликта в Газе (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Соответствующий текст выложен в Rapid Response 47 — официальном аккаунте Белого дома в соцсети Х.

Согласно основным положениям текста:

Сектор Газа станет зоной, свободной от терроризма и радикализма, не представляющей угрозы для соседних стран;

Сектор Газа будет перестроен в интересах местных жителей, которые « уже достаточно пострадали»;

уже достаточно пострадали»; Если обе стороны согласятся с этим предложением, война немедленно закончится. Израильские войска отступят к согласованной линии, чтобы подготовиться к освобождению заложников. В течение этого времени все военные операции, включая авиационные и артиллерийские бомбардировки, будут приостановлены, а линии фронта останутся замороженными до тех пор, пока не будут выполнены условия для полного поэтапного вывода войск;

В течение 72 часов после публичного принятия Израилем данного соглашения « все заложники, живые и погибшие, будут возвращены»;

все заложники, живые и погибшие, будут возвращены»; После освобождения всех заложников Израиль освободит 250 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года, включая всех женщин и детей, задержанных в связи с этим. За каждого израильского заложника, чьи останки будут возвращены, Израиль вернет останки 15 погибших жителей Газы;

После возвращения всех заложников члены ХАМАС, которые обязуются мирно сосуществовать и сдать свое оружие, будут амнистированы. Боевикам группировки, желающим покинуть Газу, будет обеспечен безопасный проезд в принимающие страны;

Газа будет управляться в рамках временного переходного правительства технократического, аполитичного палестинского комитета, ответственного за обеспечение повседневного функционирования государственных служб и муниципалитетов для населения Газы. Этот комитет будет состоять из квалифицированных палестинских и международных экспертов под надзором и контролем нового международного переходного органа, «Совета мира», который будет возглавлять президент Дональд Трамп, а другие члены и главы государств будут объявлены позднее, в том числе бывший британский премьер-министр Тони Блэр;

План экономического развития Трампа по восстановлению и активизации Газы будет разработан с помощью группы экспертов, которые помогли создать « некоторые из процветающих современных городов на Ближнем Востоке»;

некоторые из процветающих современных городов на Ближнем Востоке»; Будет создана специальная экономическая зона с льготными тарифами и ставками доступа, которые будут согласованы с участвующими странами;

Никто не будет принуждаться покинуть Газу, а те, кто желает уехать, будут иметь право сделать это и свободно вернуться;

ХАМАС и другие фракции соглашаются не играть никакой роли в управлении Газой, ни прямо, ни косвенно, ни в какой-либо другой форме. Вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена и не будет восстановлена;

Региональные партнеры предоставят гарантии того, что ХАМАС и другие группировки будут выполнять свои обязательства, а обновленный сектор Газа не будет представлять угрозы для соседних стран;

США будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами в создании временных международных стабилизационных сил ( МСС), которые будут немедленно развернуты в Газе. МСС будут обучать и оказывать поддержку проверенным палестинским полицейским силам в Газе, а также консультироваться с Иорданией и Египтом, которые имеют обширный опыт в этой области;

МСС), которые будут немедленно развернуты в Газе. МСС будут обучать и оказывать поддержку проверенным палестинским полицейским силам в Газе, а также консультироваться с Иорданией и Египтом, которые имеют обширный опыт в этой области; Израиль не будет оккупировать или аннексировать сектор Газу. По мере установления контроля и стабильности, Армия обороны Израиля ( ЦАХАЛ) будет выводиться на основе стандартов, этапов и сроков, связанных с демилитаризацией, которые будут согласованы между израильскими офицерами, Временными международными силами стабилизации ( ISF), гарантами и Соединенными Штатами;

ЦАХАЛ) будет выводиться на основе стандартов, этапов и сроков, связанных с демилитаризацией, которые будут согласованы между израильскими офицерами, Временными международными силами стабилизации ISF), гарантами и Соединенными Штатами; В случае задержки или отклонения этого предложения со стороны ХАМАС вышеуказанные меры, включая расширение операции по оказанию помощи, будут осуществляться в районах, освобожденных от террора, переданных от ЦАХАЛ израильским силам безопасности;

Будет налажен межконфессиональный диалог, основанный на ценностях терпимости и мирного сосуществования, с целью изменить менталитет и нарративы палестинцев и израильтян, подчеркивая преимущества, которые может дать мир.

Немногим позднее президент Трамп и премьер-министр Израиля Нетаньяху провели совместную пресс-конференцию в Белом доме по поводу данного плана, сообщает британское издание The Guardian.

Cперва глава Белого дома поблагодарил израильского премьера за согласие с его планом по Газе.

«Я поддерживаю ваш план по прекращению войны в Газе, который позволяет достичь наших военных целей», — сказал он в ответ Трампу.

Далее, президент США потребовал от лидеров ХАМАС принять его план по «прекращению конфликта в Газе».

«Мы еще не совсем закончили. Мы должны убедить Хамас, но я думаю, что они смогут это сделать. Так что теперь ХАМАС должен принять условия плана, который мы представили сегодня, — сказал Трамп.

Однако, как уточнил президент США, если главари ХАМАС отклонят предложение Вашингтона, то Израиль будет иметь «право» и полную американскую поддержку, чтобы «завершить дело уничтожения его угрозы».

«Если ХАМАС отвергнет ваш план, господин президент, или если они якобы его примут, а затем, по сути, сделают все, чтобы ему противостоять, то Израиль сам завершит работу», — подытожил Нетаньяху.

16 сентября Армия обороны Израиля начала наземное наступление для полного захвата Газы. Перед этим ЦАХАЛ призвал местных жителей покинуть город, и около 300 тысяч человек уже выехали на юг в «гуманитарные зоны».

17 сентября Израиль сообщил об уничтожении 25 «террористических башен» в Газе и предупредил о новых ударах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что цель операции — нейтрализовать снайперские угрозы ХАМАС и разрушить их военную инфраструктуру, из-за чего часть гражданского населения была вынуждена переселиться на юг. В Израиле подчеркнули, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, сектор Газа будет полностью разрушен.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал действия Израиля и заявил, что военная операция подрывает международный имидж страны.