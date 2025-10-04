Трамп предостерег ХАМАС от затягивания с освобождением заложников
Дональд Трамп подчеркнул, что ХАМАС должен действовать быстро (Фото: REUTERS/Nathan Howard)
Президент США Дональд Трамп предостерег боевиков ХАМАС от затягивания с освобождением израильских заложников.
«Я ценю то, что Израиль временно прекратил бомбардировки, чтобы дать шанс на завершение освобождения заложников и мирное соглашение. ХАМАС должен действовать быстро, иначе все ставки будут отменены. Я не потерплю задержки, которую многие ждут, или любого результата, когда Газа снова будет представлять угрозу. Давайте сделаем это быстро. Ко всем будут относиться справедливо!» — заявил Трамп в соцсети Truth Social.
3 октября Трамп заявил, что ХАМАС должен до конца недели принять его мирный план, иначе группировку ждет «ад».
Позже в тот же день ХАМАС согласился на освобождение всех заложников (живых и погибших), но отверг ключевые пункты по созданию «Совета мира» для управления Сектором и полного разоружения.
Трамп приветствовал решение ХАМАС и заявил, что группировка готова к длительному миру, призвав Израиль прекратить удары по Газе.
4 октября стало известно, что политическое руководство Израиля отдало приказ военным прекратить наступательные действия в городе Газа и перейти к сугубо оборонительным маневрам.