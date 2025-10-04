«ХАМАС готов к миру». Трамп призвал Израиль прекратить бомбардировки Газы
Президент США Дональд Трамп заявил, что боевики ХАМАС якобы готовы к длительному миру, и призвал Израиль немедленно прекратить бомбардировки сектора Газа.
Об этом Трамп написал в своей заметке в Truth Social.
По его словам, это необходимо для обеспечения безопасного освобождения заложников и открытия пути к новым мирным переговорам на Ближнем Востоке.
«Исходя из заявления, которое только что обнародовал ХАМАС, я считаю, что они готовы к длительному миру. Израиль должен немедленно прекратить бомбардировки Газы, чтобы мы могли быстро и безопасно освободить заложников. Сейчас делать это слишком опасно», — заявил Трамп.
Американский президент также добавил, что переговоры о деталях потенциальных договоренностей уже начались. Он подчеркнул, что речь идет не только об урегулировании ситуации в Газе, но и о «давно ожидаемом мире на всем Ближнем Востоке».
Заявление прозвучало на фоне продолжающейся военной операции Израиля в секторе Газа, усилившейся после атак ХАМАС. Вопрос освобождения заложников, захваченных во время нападений, остается одним из ключевых вызовов международной дипломатии.