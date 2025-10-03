ХАМАС заявил о готовности освободить всех израильских заложников по плану Трампа

Движение ХАМАС объявило о согласии освободить всех израильских заложников — как живых, так и погибших — в рамках условий, предусмотренных планом урегулирования ситуации в секторе Газа, представленным президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает Reuters.

В своем заявлении представители группировки подтвердили готовность немедленно начать переговоры при посредничестве международных партнеров, чтобы согласовать детали реализации договоренностей.

План, предложенный администрацией Трампа, предусматривает ряд ключевых шагов: прекращение огня, обмен удерживаемыми лицами, постепенное разоружение боевых формирований в Газе и создание переходного органа управления с участием международного сообщества.

Эксперты отмечают, что заявление ХАМАС может стать важным этапом в урегулировании многолетнего конфликта, однако окончательное воплощение инициативы будет зависеть от реакции Израиля, позиции региональных союзников и способности сторон соблюсти договоренности.

16 сентября Армия обороны Израиля начала наземное наступление для полного захвата Газы. Перед этим ЦАХАЛ призвал местных жителей покинуть город, и около 300 тысяч человек уже выехали на юг в «гуманитарные зоны».

17 сентября Израиль сообщил об уничтожении 25 «террористических башен» в Газе и предупредил о новых ударах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что цель операции — нейтрализовать снайперские угрозы ХАМАС и разрушить их военную инфраструктуру, из-за чего часть гражданского населения была вынуждена переселиться на юг. В Израиле подчеркнули, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, сектор Газа будет полностью разрушен.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал действия Израиля и заявил, что военная операция подрывает международный имидж страны.

28 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что его предложение о завершении войны в секторе Газа получило «очень хорошую реакцию». Он также выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.