Трамп заявил, что Израиль получит всю поддержку в уничтожении ХАМАС, если боевики не согласятся на его план мира

Президент США Дональд Трамп заявил, что если ХАМАС не примет его мирный план, то Израиль «получит полную поддержку в завершении работы по уничтожению угрозы со стороны» боевиков (Фото: REUTERS/Jonathan Ernst)

Президент США Дональд Трамп заявляет, что Израиль получит «полную поддержку» Вашингтона в уничтожении ХАМАС, если лидеры этой террористической группировки отклонят его план завершения конфликта в секторе Газа.

Об этом 29 сентября сообщает агентство Associated Press.

Президент США заявил, что если ХАМАС не примет его мирный план, то Израиль «получит мою полную поддержку в завершении работы по уничтожению угрозы со стороны ХАМАС».

Реклама

«Биби, ты получишь нашу полную поддержку в том, что тебе нужно будет сделать», — несколько фамильярно сказал Трамп, обращаясь к премьер-министр Биньямину Нетаньяху.

Затем, однако, президент США добавил, что все же «надеется на заключение мирного соглашения».

Нетаньяху, в свою очередь, заявил, что поддерживает мирный план Трампа по сектору Газа.

«Я поддерживаю ваш план по прекращению войны в Газе, который позволяет достичь наших военных целей», — сказал он президенту США.

Затем Нетаньяху заявил, что Израиль «завершит дело» — если ХАМАС отклонит мирный план.

«Это можно сделать легким или трудным путем. Если Хамас отвергнет ваш план, господин президент, или если они якобы примут его, а затем сделают все, чтобы противодействовать ему, то Израиль завершит дело самостоятельно», — подытожил премьер Израиля.

Как отмечает телеканал CNN, детальный план администрации Трампа по прекращению военного конфликта в Газе, по всей вероятности, выходит далеко за рамки типичных переговоров о прекращении огня и освобождении заложников, создавая условия для постепенной передачи Израилем завоеванных территорий под контроль международных сил безопасности.

«В предложении излагаются два возможных пути. В первом случае израильские войска отступят к согласованным линиям, если ХАМАС согласится освободить всех заложников в течение 72 часов. По второму сценарию, если ХАМАС откажется, Израиль продолжит военную операцию в Газе и постепенно передаст территорию переходным властям», — подытожили журналисты.

Читайте также: Белый дом опубликовал план Трампа из 20 пунктов по прекращению войны в Газе

16 сентября Армия обороны Израиля начала наземное наступление для полного захвата Газы. Перед этим в ЦАХАЛ призвал местных жителей покинуть город, и около 300 тысяч человек уже выехали на юг в «гуманитарные зоны».

17 сентября Израиль сообщил об уничтожении 25 «террористических башен» в Газе и предупредил о новых ударах. Министр обороны Израиля Исраэль Кац отметил, что цель операции — нейтрализовать снайперские угрозы ХАМАС и разрушить их военную инфраструктуру, из-за чего часть гражданского населения была вынуждена переселиться на юг. В Израиле подчеркнули, что если ХАМАС не освободит заложников и не сложит оружие, сектор Газа будет полностью разрушен.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал действия Израиля и заявил, что военная операция подрывает международный имидж страны.

28 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что его предложение по завершению войны в секторе Газа получило «очень хорошую реакцию». Он также выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.