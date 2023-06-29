Нетаньяху отказался одобрять предоставление Украине израильского Железного купола

29 июня, 12:05
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Работа пусковой установки Железного купола (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Работа пусковой установки Железного купола (Фото:REUTERS/Ammar Awad)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг призывы присоединиться к усилиям Запада по вооружению Украины, в частности одобрив предоставление системы противовоздушной обороны Железный купол.

Об этом он сказал в комментарии The Wall Street Journal.

По словам Нетаньяху, он обеспокоен, что израильское оружие могут захватить на поле боя в Украине и в конечном итоге оно окажется в Иране, который в течение последних месяцев установили более тесные военные отношения с Россией.

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«Если эта система попадет в руки Ирана, то миллионы израильтян останутся беззащитными и окажутся под угрозой», — сказал он, добавив, что Израиль не может позволить США передать Украине систему Железный купол.

Ранее посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук назвал такие опасения «полностью вымышленными и спекулятивными предположениями». Также дипведомство привело аргументы, почему считает позицию государства «пророссийской». МИД Израиля заявил, что вызовет посла Украины для разъяснений.

Ранее Железный купол Украины призвали комитет Сената США передать американские законодатели Крис Ван Голлен и Линдси Грэм. В то же время, министр обороны Алексей Резников говорил, что эта система не подходит Украине и не способна перехватывать российские ракеты.

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Украинские власти неоднократно говорили, что ожидают от Израиля решений по военной помощи, в частности для защиты неба. В июне в МИД заявили, что израильские военные совместно с ВСУ внедряют в Украине систему предупреждения о ракетных атаках.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   США Израиль Иран Биньямин Нетаньяху Украина-Израиль Железный Купол

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