«Из Вашингтона звучат возмущенные голоса». Израиль рискует поссориться с США из-за Украины — журналист 28 июня, 19:37 NV Премиум Вопросы военной и технологической поддержки других стран в Израиле часто упираются в бюрократию, говорит Сергей Ауслендер (Фото:REUTERS/Corinna Kern/File Photo)

Почему израильские власти тормозят военную поддержку Украины, зачем заместитель Валерия Залужного приехал в Израиль, кто точно получит танки Merkava, какой была реакция на слова украинского посла Евгения Корнийчука о «заигрывании» Иерусалима с Москвой. Об этом и многом другом — в интервью израильского журналиста Сергея Ауслендера Radio NV.



— Начнем с того, что российское министерство иностранных дел вызвало временного поверенного Израиля из-за слов израильского посла в Украине [Михаэля Бродского]. Что даже если есть разное видение исторических персон, таких как [Степан] Бандера и [Роман] Шухевич, все равно мы выстраиваем отношения. Россия сказала: «Все, Израиль прославляет нацистов». Как это было воспринято в Израиле? Как это комментируется?

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— Посол Бродский (я его хорошо знаю) сказал буквально следующее: мы не увязываем помощь Украине с тем, в честь кого называют улицы и кто является или не является героями. Потому что идет война и нужно помогать, а дальше уже отдельная история. В России, поскольку у них сейчас истерика и полное помутнение разума и сознания, восприняли это как прославление и героизацию нацизма. Кто бы говорил, что называется. От них отмахнулись как от мухи. Они, в свою очередь, вызвали нашего временного поверенного. Короче, какая-то совершенно обычная история небольшого дипломатического скандала, который на ровном месте учинила спикер их МИДа Мария Захарова. Она то ли не просыхает, то ли в себя не приходит, вечно несет какую-то околесицу, несусветную абсолютно. Так что по сути дела эту историю здесь уже забыли.

— Но есть и другая история, когда украинского посла вызвали в Министерство иностранных дел Израиля, когда он выдал очень критический текст в адрес израильского правительства: что открывается какое-то новое посольское учреждение РФ в Иерусалиме, и выделили земельный участок, и якобы Израиль заигрывает с Россией. Давайте немного шире об этой истории.