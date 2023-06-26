Посольство Украины обвинило Израиль в «пророссийской позиции» — там вызывают посла для разъяснений
Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Фото:Embassy of Ukraine in the State of Israel)
Министерство иностранных дел Израиля хочет вызвать для объяснений посла Украины Евгения Корнийчука после того, как посольство опубликовало заявление, в котором правительство страны обвинили в «пророссийской позиции».
Дипведомство опубликовало пост в Facebook в воскресенье. 25 июня. В нем заявили о том, что Израиль выбрал «путь тесного сотрудничества с Россией», приведя, в частности, следующие аргументы своей позиции:
- два раунда переговоров на высоком уровне с МИД РФ;
- участие израильских чиновников в дипломатическом приеме в Иерусалиме, организованном посольством России;
- «вымышленные и спекулятивные предположения» премьер-министра Биньямина Нетаньяху относительно оружия, которое передают Украине;
- отсутствие реакции на антисемистские заявления диктатора Владимира Путина;
- так называемый нейтралитет, который «следует рассматривать как откровенно пророссийскую позицию».
После этого The Jerusalem Post сообщила, что МИД Израиля планирует вызвать посла Украины для разъяснений.
Глава ведомства Эли Коэн заявил, что, «несмотря на сложности в отношениях с Россией, Израиль стоял на стороне Украины с начала войны и продолжает до сих пор и даже голосовал на международных форумах за осуждение России».
Также, по словам Коэна, Израиль уже отправил в Украину «беспрецедентную гуманитарную помощь» на приблизительно $22 млн, а на этот год запланирована еще большая сумма.
На прошлой неделе Нетаньяху заявил, что Израиль не предоставляет Украине оружие, потому что опасается, что оно «попадет в руки Ирана», а также из-за «тесной военной границы с Россией». По его словам, «это не теоретическая возможность» и именно это «произошло с западными противотанковыми средствами, которые оказались возле границ Израиля».
Украинские власти неоднократно говорили, что ожидают от Израиля решений по военной помощи, в частности для защиты неба. В июне в МИД заявили, что израильские военные совместно с ВСУ внедряют в Украине систему предупреждения о ракетных атаках.