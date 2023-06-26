Посольство Украины обвинило Израиль в «пророссийской позиции» — там вызывают посла для разъяснений 26 июня, 13:57 Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук (Фото:Embassy of Ukraine in the State of Israel)

Министерство иностранных дел Израиля хочет вызвать для объяснений посла Украины Евгения Корнийчука после того, как посольство опубликовало заявление, в котором правительство страны обвинили в «пророссийской позиции».

Дипведомство опубликовало пост в Facebook в воскресенье. 25 июня. В нем заявили о том, что Израиль выбрал «путь тесного сотрудничества с Россией», приведя, в частности, следующие аргументы своей позиции:

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два раунда переговоров на высоком уровне с МИД РФ;

участие израильских чиновников в дипломатическом приеме в Иерусалиме, организованном посольством России;

«вымышленные и спекулятивные предположения» премьер-министра Биньямина Нетаньяху относительно оружия, которое передают Украине;

отсутствие реакции на антисемистские заявления диктатора Владимира Путина;

так называемый нейтралитет, который « следует рассматривать как откровенно пророссийскую позицию».

После этого The Jerusalem Post сообщила, что МИД Израиля планирует вызвать посла Украины для разъяснений.

Глава ведомства Эли Коэн заявил, что, «несмотря на сложности в отношениях с Россией, Израиль стоял на стороне Украины с начала войны и продолжает до сих пор и даже голосовал на международных форумах за осуждение России».

Также, по словам Коэна, Израиль уже отправил в Украину «беспрецедентную гуманитарную помощь» на приблизительно $22 млн, а на этот год запланирована еще большая сумма.

На прошлой неделе Нетаньяху заявил, что Израиль не предоставляет Украине оружие, потому что опасается, что оно «попадет в руки Ирана», а также из-за «тесной военной границы с Россией». По его словам, «это не теоретическая возможность» и именно это «произошло с западными противотанковыми средствами, которые оказались возле границ Израиля».

Украинские власти неоднократно говорили, что ожидают от Израиля решений по военной помощи, в частности для защиты неба. В июне в МИД заявили, что израильские военные совместно с ВСУ внедряют в Украине систему предупреждения о ракетных атаках.

