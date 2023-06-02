Израильские военные совместно с ВСУ внедряют систему предупреждения о ракетных атаках — МИД

2 июня, 06:58
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

Израильские военные вместе с украинскими работают над внедрением системы раннего оповещения о ракетных атаках на территории Украины. Они проходят учения в Польше.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, пишет Укринформ.

Израильская система предупреждения использует сочетания радаров и оптических устройств для обнаружения запусков ракет и беспилотников.

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Технологии идентифицируют размеры объектов и определяют опасности. Затем эти данные отображаются на электронной карте. Граждане получают предупреждение на телефон или узнают об опасности через радио, телевидение или сирену.

«Пока мы здесь говорим, израильские и украинские военные работают совместно в Польше с целью имплементации нашей системы предупреждения, которая будет спасать жизнь гражданских лиц в Украине», — сказал Коэн.

В начале мая в Киеве начала работу израильская система раннего оповещения о ракетных ударах.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Израиль Вооруженные Силы Украины (ВСУ) ПВО Украина-Израиль

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