«Евреям надо выезжать из России». Главный раввин Украины — о российском антисемитизме и о настоящих врагах Израиля. Интервью NV 22 июня, 09:15 NV Премиум Яков дов Блайх: Надо знать, кто является врагом Израиля. Это Россия (Фото:Яков Блайх / Facebook)

В России могут обвинить еврейскую общину в военном поражении в Украине. Такое мнение в эфире Radio NV высказал главный раввин Украины Яков дов Блайх.



Он также поделился размышлениями об израильско-украинских отношениях, возможных поставках оружия и о том, почему в Израиле «не замечают» сближение российского режима с Ираном.

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— Конечно, очень не хочется обсуждать какие-то глупости, но у нас нет другого выбора. Это заявление кремлевского диктатора Путина об украинском президенте Владимире Зеленском как «позоре украинского народа». Когда вы это услышали, о чем вы подумали?

— Мне кажется, как только он это сказал, всему миру это было понятно. Что можно сказать? Понимаете, Путин работает в России, там он является диктатором, контролирует все пространство СМИ. И россияне слушают только то, что он желает, чтобы они слушали. Поэтому нам очень трудно. Мы можем сделать и заявления, и разъяснения, и протесты, было очень много протестов от еврейской общины. Но мне кажется, что самая важная публика это не слушает. Потому что они в России, там, где есть диктатура, у них нет возможности слушать правду, истину, то, что есть.