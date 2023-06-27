Сенаторы США призвали предоставить Украине батарею Железного купола 27 июня, 09:37 Система Iron Dome (Фото:Wikimedia)

Американские законодатели Крис Ван Голлен и Линдси Грэм призвали Комитет Сената предоставить Украине системы противовоздушной обороны США, в частности системы Железный купол.

Об этом говорится в письме сенаторов от обеих партий.

Там отметили, что хоть США уже прислали Украине оборудование и боеприпасы для систем противовоздушной обороны Patriot и HAWK, есть необходимость дополнительной помощи.



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Они также напомнили, что 9 мая командующий космической и противоракетной обороны армии США генерал-лейтенант Дэниел Карблер заявил в Сенате, что у США сейчас есть две батареи Iron Dome (Железный купол). одна закончила подготовку и готова к развертыванию. Вторая сейчас завершает внедрение нового оборудования.



«Итак, армия имеет одну [батарею Iron Dome], доступную для развертывания, если мы получим запрос», — говорится в письме.



В Сенате отметили, что не имеют целью просить Израиль передать собственные системы Iron Dome, поскольку они имеют решающее значение для их безопасности.



Вместо этого просят разрешить США передать их батареи для помощи Украине.

«Если невозможно передать эти активы Украине, мы призываем искать другие способы помощи, в частности передачу их союзникам Соединенных Штатов под контролем и наблюдением наших сил, чтобы освободить другие средства противовоздушной обороны США для усиления потребностей противовоздушной обороны Украины», — призвали законодатели.



9 июня Министерство обороны США объявило о новом пакете помощи Украине на сумму до 2,1 млрд долларов. В него вошли системы ПВО HAWK, боеприпасы для ЗРК Patriot и беспилотники Puma.



Ранее власти Израиля заявляли о готовности рассмотреть возможность предоставления вооружения для Украины, в том числе и Железного купола, хотя израильская сторона настаивала, что эта система не предназначена для использования на таких больших территориях, как Украина.



Iron Dome — передвижная система противовоздушной обороны, разработанная израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.



Система способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, которая может угрожать населенным пунктам, а с 2015 года система получила возможность уничтожать подвижные БПЛА.

Система Железный купол также способна поражать самолеты на высоте до 10 км.