Не подходит Украине. Железный купол не способен останавливать российские ракеты — Резников 9 июля, 23:56 Железный купол перехватывает ракету, запущенную из сектора Газа в сторону Израиля (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo)

Израильская система противоракетной обороны Железный купол не подходит Украине. Она не способна останавливать баллистические и крылатые ракеты, которыми Россия обстреливает нашу территорию.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, выступая на бизнес-конференции Forbes.



«Мы все знаем пример Израиля, достаточно неплохо защищающего небо. Все мы знаем название Железный купол, но даже он не защищает на 100 процентов. Более того, я был в Израиле, общался с их производителями, государственными предприятиями. Железный купол сделан против медленных на низких высотах с легким поражением ракет, сделанных по сути в гаражах. От крылатых и баллистических ракет Железный купол не защищает», - сказал Резников.

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По словам министра обороны, Украине нужно развивать собственную систему ПВО или получить ее от западных партнеров. При этом в нашей стране уже выстроена определенная защита неба. Это подтверждает тот факт, что россияне опасаются залетать на украинскую территорию, где действует противовоздушная оборона.

«Вражеские самолеты в нашем небе уже не летают, потому что боятся и знают, что мы их сбиваем. Они используют старые ракеты Х-22, Х-55 и другие. Агрессор стреляет ими с территории России, с территории Беларуси, из акватории Черного и даже Каспийского морей, из временно оккупированного украинского Крыма», - добавил Резников.

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