Страны-члены НАТО обсуждают «более решительные» шаги в ответ на провокации России . Среди вариантов — размещение ударных БпЛА вдоль границы с РФ и ослабление ограничений для пилотов по разрешению открывать огонь по российским самолетам в случае угрозы.

Об этом 9 октября пишет Financial Times.

По данным четырех чиновников НАТО, эти дискуссии имеют целью повысить цену для Москвы за ее «гибридные действия» и определить четкие меры в ответ на серию нарушений воздушного пространства российскими дронами и самолетами. Инициаторами обсуждения выступили страны на восточном фланге Альянса, а также Франция и Великобритания.

Среди предложений — вооружение разведывательных дронов, которые собирают данные о российских военных передвижениях, а также упрощение правил для пилотов, патрулирующих восточную границу, чтобы они могли быстрее реагировать на потенциальные угрозы. Рассматривается и проведение учений НАТО непосредственно у границ с Россией, в частности в отдаленных районах.

Среди насущных вопросов, по словам двух представителей Альянса, — согласование ограничений относительно открытия огня на восточном фланге. В разных странах пилоты имеют неодинаковые полномочия: некоторые могут действовать только после визуального подтверждения угрозы, другие — по данным радара или скорости приближения объекта.

Переговоры находятся на раннем этапе: сначала их вели только непосредственно пострадавшие страны, но впоследствии к ним присоединились и другие участники.

Пока решений об изменении политики нет, и даже если они будут приняты, их могут не обнародовать.

Инфографика: NV

Последние российские провокации на территории стран НАТО

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созвала заседание Совбеза.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БПЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БПЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Векэ, где он исчез с радаров. Там также отметили, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

В ночь на вторник, 23 сентября, аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, возле авиабаз, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger и где обслуживают истребители F-16.

Вечером 25 сентября в Дании в третий раз за месяц пришлось закрывать аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов.

25 сентября в Германии заметили подозрительные дроны, которые облетали важные объекты Киля, включая электростанцию, больницу и парламент земли. Министерство внутренних дел расследует инциденты как возможный шпионаж, аналогичные полеты зафиксировали и над военными объектами в других регионах.

23 сентября в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. Все рейсы, которые должны были приземляться там, перенаправили в другие аэропорты. В ночь на 6 октября там снова были замечены неизвестные дроны.