В Норвегии ночью неизвестные дроны заметили над аэропортом Осло

В районе аэропорта Осло заметили от трех до пяти беспилотников (Фото: Pedro Aragão via Wikipedia)

В Норвегии в ночь на понедельник, 6 октября, заметили неизвестные беспилотники над аэропортом Осло. Об этом сообщает NRK .

После полуночи местная полиция получила сообщение о том, что пилот норвежского самолета, видел дроны во время посадки в аэропорту Осло.

Правоохранители прибыли на место происшествия и связалась с экипажем самолета, чтобы получить больше информации.

Отмечается, что в районе аэропорта заметили от трех до пяти беспилотников. В то же время в полиции заявили, что информация о появлении БпЛА над Осло пока не подтверждена.

Пассажиры рассказали NRK, что самолет кружил в воздушном пространстве над аэропортом перед заходом на посадку из-за угрозы дронов.

По данным Flightradar, после полуночи можно было увидеть несколько самолетов, которые кружили по кругу к югу от аэропорта.

Возможное обнаружение беспилотников вызвало задержки в рейсах. В 01:30 полиция сообщила, что аэропорт Осло вернулся к работе в обычном режиме.

23 сентября премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что Россия один раз весной и дважды летом 2025 года нарушила ее воздушное пространство.

27 сентября в Норвегии зафиксировали пролет беспилотников над военной авиабазой Эрланд. На следующий день в Норвегии из-за неизвестного дрона развернулся пассажирский авиарейс, следовавший из Осло в город Бардуфосс на севере страны.

30 сентября в аэропорту норвежского города Бреннейсунн зафиксировали пролет неизвестного беспилотника. Также полиция Норвегии получила сообщение о дроне над газовым месторождением Equinor в Северном море.

Ранее о похожих инцидентах сообщали в Швеции и Дании, где также замечали беспилотники над военными объектами.