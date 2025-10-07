Специалисты ISW предполагают, что сейчас Россия, вероятно, проводит «скоординированные подготовительные действия в рамках фазы создания физических и психологических условий» для чрезвычайных ситуаций военного характера.

Аналитики напоминают, что в последние годы Россия участвовала в различных открытых и скрытых атаках на государства НАТО, среди которых диверсионные миссии, радиоэлектронные помехи, глушение GPS-сигналов и поджоги. Россия резко усилила эти атаки на страны НАТО в течение последних недель, начиная с осени 2025 года — в частности наиболее заметным фактором стали случаи вторжения дронов в воздушное пространство государств Альянса. Такая схема систематической организованной деятельности свидетельствует о том, что Россия вступила в первую фазу подготовки — которую аналитики ISW называют «Фазой 0» — для перехода к более высокому уровню войны, чем тот, который Москва развернула ранее, то есть к возможной будущей войне между НАТО и Россией, подчеркивают специалисты.

Сейчас ISW не берется оценивать, решил ли Кремль уже начать войну с НАТО такого высокого уровня или же в какие сроки может планировать такие действия. В то же время специалисты ISW напоминают, что Россия давно внедряет долгосрочные планы, которые, по мнению аналитиков, также могут быть частью подготовки к войне с Альянсом в будущем. Среди этих шагов — реструктуризация российских военных округов на западной границе РФ и наращивание военных баз на границе с Финляндией. Однако ISW не наблюдает признаков того, что Россия активно готовится к неотвратимому конфликту с НАТО прямо сейчас.

Пока же ISW приводит один из свежих примеров российских мер информационно-психологической подготовки к противостоянию с НАТО. 6 октября Служба внешней разведки России заявила, что Великобритания якобы планирует, чтобы группа проукраинских россиян, воюющих за Украину, осуществила атаку «на один из кораблей ВМС Украины или гражданское судно иностранного государства в одном из европейских портов». Россияне безосновательно утверждают, что участники такой «группы» якобы уже прибыли в Великобританию «для обучения диверсионному делу», а потом якобы «планируется объявить, что они действовали по заданию Москвы». Также в российской СВР утверждают, что британцы якобы хотят оснастить «группу» оборудованием китайского производства, чтобы обвинить Китай в поддержке агрессии России против Украины. В ISW констатируют, что это заявление СВР об операции «под чужим флагом» напоминает аналогичные заявления и обвинения, которые Служба внешней разведки РФ недавно направила против таких европейских государств, таких как Польша, Молдова и Сербия. Российская СВР в течение последних недель все чаще публикует такие заявления, которые представляют собой координированную схему деятельности, подчеркивают специалисты Института изучения войны.

Там резюмируют, что открытые и скрытые атаки России и ее заявления о якобы операциях других стран «под чужим флагом» служат нескольким целям Москвы как на международном уровне, так и внутри страны. Во-первых, Россия стремится посеять страх среди европейского населения и внести раздор в решимость стран НАТО. Широкий спектр типов и мест гибридных атак, которые уже осуществляет Россия в Европе, а также ее обвинения о якобы операциях «под чужим флагом» призваны способствовать ощущению, что угроза применения силы распространяется по всей Европе. Во-вторых, Россия стремится использовать страх в Европе, чтобы добиться уступок в своей войне против Украины и в возможной будущей войне с НАТО. Кроме того, РФ пытается заставить европейцев уменьшить свою поддержку Украины — под угрозой того, что дальнейшая поддержка Киева усилит открытые или скрытые атаки России по европейским странам. Еще одна цель — Россия пытается заставить Европу уменьшить или прекратить свои текущие усилия по укреплению собственной обороны — на фоне риска, что такие усилия спровоцируют атаки России. Эти усилия Москвы являются частью более широкой российской кампании, целью которой является подтолкнуть оппонентов Кремля к политическим решениям, выгодным самой России. Кроме того, Кремль использует СВР для постоянных заявлений и предупреждений о якобы «действиях под чужим флагом», чтобы повлиять на отношение российского населения к Западу, выставляя именно западные страны, а не саму Россию, ответственными за атаки или угрозу атак. Таким образом, Кремль создает условия для оправдания и привлечения общественной поддержки в РФ во время любой возможной будущей российской агрессии против НАТО, резюмируют в ISW.