В Германии заявили о «подозрительных» дронах, проводивших разведку за критическими объектами инфраструктуры

Дроны, заметившие над районом Киль , вероятно, целенаправленно облетали важные объекты, включая электростанцию, университетскую больницу и здание правительства земли Шлезвиг-Гольштайн. Об этом 1 октября пишет Spiegel .

По данным издания, в четверг, 25 октября, около 21:00 два небольших беспилотника летали над территорией морского подразделения Thyssenkrupp, а чуть позже над университетской больницей Киля появилась «группа дронов с главным дроном».

Около 22:00 аналогичная группа пролетела над прибрежной электростанцией и Северо-Восточным каналом. Позже над Кильским заливом зафиксировали большой стационарный дрон и несколько меньших летательных аппаратов.

Также, в издании добавляют, что дроны облетали здание Landeshaus Kiel, где расположена штаб-квартира парламента земли, и нефтеперерабатывающий завод в Heide, поставляющий топливо в аэропорт Гамбурга.

Согласно внутреннему документу, дроны двигались параллельными маршрутами, очевидно, чтобы детально измерить объекты с воздуха.

Правительство земли Шлезвиг-Гольштейн высказалось довольно сдержанно. Министр внутренних дел Забине Зюттерлин-Ваак отметила, что ведется расследование по подозрению в шпионаже, не раскрыв маршруты полетов дронов. Министерство внутренних дел Германии также отказалось предоставлять детали.

Эти наблюдения не были единичными: в тот же день подозрительные дроны зафиксировали над военной частью Заниц в Мекленбурге-Передней Померании и на следующий день над морским командованием в Ростоке.

В ответ на рост количества таких случаев правительство Германии планирует создать совместный центр противодействия дронам с участием полиции и Бундесвера, вероятно на базе Федеральной полиции, добавили в Spiegel.

Инфографика: NV

Последние российские провокации на территории стран НАТО

20 сентября в Министерстве обороны Эстонии опубликовали карту, на которой показано нарушение воздушного пространства страны тремя российскими истребителями МиГ-31. 19 сентября эти истребители без разрешения вошли в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут.

В связи с нарушением своего воздушного пространства страна также впервые за 34 года своего членства в ООН созвала заседание Совбеза.

19 сентября пограничная служба Польши сообщила о том, что два российских истребителя низко пролетели над польской нефтедобывающей платформой Petrobaltic в Балтийском море.

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли около двух десятков российских дронов, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БПЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Известно, что один из БПЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, помещение повреждено, но никто не пострадал. По данным СМИ, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

13 сентября в министерстве национальной обороны Румынии сообщили, что в 18:23 самолеты F-16 обнаружили в национальном воздушном пространстве дрон, который они преследовали примерно в 20 км к северо-западу от села Килия-Векэ, где он исчез с радаров. Там также отметили, что беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы для населения.

В ночь на вторник, 23 сентября, аэропорт Копенгагена был вынужден приостановить работу на несколько часов из-за дронов, зафиксированных в пределах охраняемой территории. Кто именно их запустил, полиция Дании пока не выяснила.

В ночь на 25 сентября над Данией заметили беспилотники, которые летали возле военных объектов. В частности, рядом с аэропортом Ольборга расположена авиабаза, где базируются транспортные самолеты C-130 Hercules и CL-604 Challenger. На авиабазе Ольборга также дислоцируется элитное спецподразделение Jægerkorps, а на авиабазе Скридструп, где тоже зафиксировали дроны, обслуживают истребители F-16.

Вечером 25 сентября в Дании в третий раз за месяц пришлось закрывать аэропорт Ольборг из-за появления неизвестных дронов. Аэропорт уже возобновил работу, но предупреждает о возможном повторном закрытии в случае новых нарушений.

Сразу после Копенгагена, в Норвегии временно закрыли воздушное пространство над аэропортом Осло после появления неизвестных дронов. Все рейсы, которые должны были приземляться там, перенаправили в другие аэропорты.