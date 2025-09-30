НАТО усиливает оборону. Нидерланды с декабря разместят в Польше системы Patriot и NASAMS

Нидерланды с декабря разместят в Польше системы ПВО Patriot, NASAMS и антидронные средства (Фото: Доминика Заржицкая / NurPhoto через Reuters)

Начиная с декабря, Нидерланды разместят в Польше системы Patriot, NASAMS и антидронные средства, чтобы усилить противовоздушную оборону и защитить ключевой логистический узел поддержки Украины. Об этом говорится в заявлении нидерландского Минобороны.

Оборонное ведомство отмечает, что истребители F-35 будут находиться в Польше с 1 сентября по 1 декабря, чтобы укрепить защиту территории НАТО.

По словам Минобороны, нидерландские пилоты уже несколько раз принимали участие в боевых действиях, в частности однажды применили оружие для сбивания российских беспилотников.

Глава нидерландского оборонного ведомства Рубен Брекельманс подчеркнул, что безрассудная агрессия России продолжается. Поэтому размещая F-35 в Польше, Нидерланды демонстрируют свою готовность защищать восточную границу НАТО.

Атака российских беспилотников на Польшу 10 сентября — главное

Ночью 10 сентября воздушное пространство Польши пересекли российские дроны, значительная часть из них залетела из Беларуси. Четыре БпЛА были сбиты.

12 сентября польские власти уточнили, что атаку совершил 21 дрон. Сообщалось, что один из БпЛА упал на жилой дом в Люблинском воеводстве, но впоследствии СМИ сообщили, что повреждения могла вызвать ракета с польского F-16. По данным журналистов, дроны РФ, вероятно, летели атаковать логистический центр в Жешуве.

Варшава созвала срочное заседание правительства и усилила меры безопасности. НАТО в ответ на атаку активировало 4 статью договора, предусматривающую консультации между государствами-членами в случае угрозы одной из сторон.

Польские и европейские власти обвинили РФ в преднамеренной скоординированной атаке и отвергли заявления о причастности Украины. 13 сентября Польша объявила о начале миссии НАТО Восточный дозорный в ответ на атаку БПЛА.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, которые 10 сентября залетели на территорию Польши, имели техническую возможность нести боеприпасы, но были «холостыми».

27 сентября Зеленский рассказал, что 10 сентября в Польшу летели 92 российских дрона, Украина сбила их над своей территорией, однако 19 из них все-таки попали на польскую территорию.