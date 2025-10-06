Истребители НАТО поднимались для перехвата российских СУ-30, СУ-35 и МИГ-31 над Балтикой

Истребители НАТО на прошлой неделе во время патрулирования в странах Балтии трижды поднимались для перехвата российских самолетов. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Литвы в понедельник, 6 октября, пишет LRT .

В материале говорится, что в минувший вторник, 30 сентября, истребители НАТО сопровождали два транспортных самолета AH-12, которые летели с материковой части России через международное воздушное пространство в Калининградскую область. Их радиолокационные ответчики были включены, однако самолеты не имели планов полета. Они поддерживали радиосвязь с Региональным центром управления полетами (RSVS).

Реклама

В тот же день истребители НАТО поднимались для сопровождения транспортного самолета АН-72, который также летел с включенным радиолокационным ответчиком, без плана полета, поддерживая радиосвязь с RSVS.

Однако четыре самолета СУ-30 и два МИГ-31, которые летели из Калининграда, были без включенных транспондеров, без планов полета и не поддерживали радиосвязь, пишет LRT.

Кроме этого, истребители Альянса поднимались для сопровождения самолета СУ-35, а также идентифицировали тактический разведывательный самолет СУ-24МР, который взлетел 1 октября. Он также летел без включенного транспондера, без плана полета и не поддерживая радиосвязь с RSVS.

Ранее 25 сентября командование воздушных сил НАТО сообщало, что три самолета МиГ-31 и истребители Су-30 и Су-35 пролетели над Балтийским морем вблизи воздушного пространства Латвии. На перехват российских самолетов с авиабазы Шяуляй в Литве поднялись венгерские истребители Gripen.

Читайте также: Два российских истребителя пролетели над польской нефтедобывающей платформой в Балтийском море

24 сентября система противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) обнаружила возле Аляски два российских бомбардировщика Ту-95 и два истребителя Су-35, сообщила пресс-служба командования.

Также 19 сентября три МиГ-31 на 12 минут залетели в Эстонию над Финским заливом вблизи острова Вайндло, что примерно в 81 километре от Хельсинки. Это было уже четвертое нарушение Россией воздушного пространства страны с начала 2025 года, но залет трех истребителей стал беспрецедентным.