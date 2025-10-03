Российский диктатор Владимир Путин осознает, что не может победить НАТО в открытом бою, но цель его кампании в «серой зоне» против Альянса нечто большее, чем намерения доставлять неудобства. У него три цели, и нужно, чтобы он потерпел фиаско в каждой из них.

Об этом пишет The Economist, анализируя, что стоит за агрессивными действиями со стороны РФ. Ни одно из них не является поводом для объявления войны, однако вместе они образуют «что-то новое и опасное».

Реклама

В публикации указывается, что в первую очередь Путин пытается разрушить единство НАТО. Его цель заключается в том, чтобы заставить европейцев усомниться друг в друге и, в частности, в преданности Америки Альянсу. Российский диктатор неоднократно твердил, что НАТО хочет расчленить РФ, поэтому его необходимо ликвидировать изнутри.

Президенту США Дональду Трампу следует акцентировать на своей приверженности военным действиям в Европе, если это будет необходимо, рассуждает автор публикации. Если диверсии и нарушения воздушного пространства будут восприниматься как обычное дело, сдерживание станет предметом дискуссий, а как только это станет предметом дискуссий, оно утратит силу.

Инфографика: NV

Вторая цель Путина касается Украины, констатирует The Economist. Летнее наступление российских войск провалилось, поэтому Москва повысить цену для европейских стран, поддерживающих Силы обороны Украины.

Его послание избирателям и политикам четкое — вместо того, чтобы поставлять оружие Киеву, вам следует аккумулировать свои силы на умиротворении России или самообороне, указывает автор статьи.

Третье объяснение действиям РФ имеет более глубокие и давние корни. Путин питает ненависть к классическим либеральным демократиям, богатство и устойчивость которых подчеркивают его неудачи и репрессии. Чем больше раздора и хаоса он посеет на Западе, тем сильнее будет казаться, отмечает The Economist.