Россия разрушает НАТО, не нанося ни одного удара

Это — гибридная война, где никто не стреляет, но нервы у всех на пределе. Это — качели. И россияне эти качели расшатывают

Дроны в Дании, Норвегии и Нидерландах.

МИГи в воздушном пространстве Эстонии.

Российские самолеты над польской буровой установкой.

Это не случайности. Это не «ветром надуло». Это — гибридная война, где никто не стреляет, но нервы у всех на пределе. Это — качели. И россияне эти качели расшатывают.

Их цель показать, что НАТО — это не союз, а клуб по интересам. Что в случае чего вас не защитят. Что, мол, Альянс слабый, растерянный и ничего не решает.

А вот они — «сильная рука» и «новая ось силы и мирового порядка». Ага. Поэтому они и дальше будут себя так вести. Потому что это работает. Потому что им никто не дает по шапке.

Вспомните, как в 2015 году Турция сбила российский Су-24, который нарушил ее воздушное пространство. И что? И ничего! Пошипели, помахали пальчиком в кирзовом сапоге и утерли сопли.

И это при том, что Турция — член НАТО.

Сбейте один самолет. Один. И увидите — ничего не будет! Не будет третьей мировой. Не будет баллистических ракет на Париж или Лондон. Будет скрип зубами на росТВ и очередные угрозы ядерной палкой, которую сами же боятся применять.

Сколько раз они угрожали ядерным оружием, если Запад вмешается в нашу войну? И что?

Мы воюем на немецких танках и американских самолетах, имеем французские гаубицы и британские ракеты. А россияне и дальше только угрожают.

Поверьте, не будет еще большей войны, если вы собьете один российский самолет. Россияне, как всегда, струхнут, но главное — дальше не полезут!

Текст опубликован с разрешения автора