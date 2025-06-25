Саммит НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Toby Melville)

Страны НАТО в среду, 25 июня, согласовали финальное коммюнике двухдневного саммита, который проходит в нидерландском городе Гаага. В документе , который получила в распоряжение корреспондентка NV Наталья Роп, сказано, что члены Альянса обязуются оказывать поддержку Украине через прямые взносы в оборону страны.

«Члены Альянса подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, безопасность которой способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность в расчет оборонных расходов членов Альянса», — сказано в коммюнике.

Также документ подтверждает «непоколебимую преданность» стран НАТО коллективной обороне, которая закреплена в 5 статье Североатлантического договора. Это гарантирует защиту для миллиарда граждан стран Альянса, сказано в тексте.

Члены блока признают, что существуют «долгосрочная угроза евроатлантической безопасности со стороны России», а также постоянная угроза терроризма. Поэтому страны НАТО обязались увеличить ежегодные взносы в оборону до 5% ВВП до 2035 года.

По меньшей мере 3,5% ВВП будет идти на финансирование основных оборонных потребностей и 1,5% ВВП — на защиту критической инфраструктуры, сетей и обеспечение гражданской готовности.

Также в коммюнике говорится об обязательствах расширять трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество и использовать новые технологии для укрепления коллективной безопасности.

Следующий саммит НАТО состоится в Турции в 2026 году, после этого ожидается саммит в Албании.

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Главной темой, как предполагали СМИ, вероятно, стала ситуация на Ближнем Востоке.

25 июня Рютте анонсировал, что Украина будет «большой темой» во второй день саммита.

Президента Владимира Зеленского, который также прибыл в Гаагу, не пригласили на закрытую встречу лидеров НАТО. Радио Свобода писала, что для украинского президента организуют мини-саммит с участием лидеров Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также генсека НАТО 25 июня. Также ожидается, что глава государства проведет встречу с Дональдом Трампом.