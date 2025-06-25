Россия является самой большой экзистенциальной угрозой для членов НАТО и сегодня готовится к затяжной войне с Альянсом — такой вывод следует из заявлений генерального секретаря НАТО Марка Рютте на саммите Альянса 24 июня, пишут аналитики Института изучения войны.

24 июня на саммите НАТО в Гааге Рютте заявил, что Россия остается самой значительной и прямой угрозой для НАТО, особенно учитывая поддержку, которую оказывают Москве Северная Корея, Китайская Народная Республика (КНР), Иран и Беларусь.

Реклама

По словам Рютте, Россия может напасть на НАТО в течение трех-семи лет и сейчас она больше подготовлена к войне, чем НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Sky News 24 июня озвучил оценку о том, что Россия не готова напасть на НАТО в ближайшее время, но может быть готова к войне с НАТО до 2030 года. Зеленский заявил, что война в Украине сейчас ограничивает возможности России обучать и восстанавливать свои вооруженные силы, и что любое уменьшение помощи Украине пойдет на пользу России.

ISW продолжает оценивать, что Россия готовит своих военных и общество к потенциальной будущей войне с НАТО в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Любое будущее прекращение огня или длительная пауза в боевых действиях в Украине высвободила бы российские силы для передислокации к границам со странами НАТО и позволила бы России перевооружиться и восстановиться. Это может представлять значительную угрозу для НАТО даже раньше, чем в 2030 году, предполагают специалисты ISW.

24−25 июня в Гааге (Нидерланды) проходит саммит лидеров 32 стран НАТО, в котором принимает участие президент США Дональд Трамп. Президент Украины Владимир Зеленский и украинская делегация также присутствуют на саммите как приглашенная сторона.