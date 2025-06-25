Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским сегодня на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Brian Snyder)

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в среду, 25 июня, пишет The Telegraph.

«Хороший парень, я собираюсь встретиться с ним сегодня… Полагаю, мы обсудим Украину», — сказал Трамп.

Он также сообщил, что разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным, который был «очень любезным» относительно войне в Иране.

«Он вызвался помочь по Ирану. Я сказал: сделай одолжение, мне нужна помощь по России», — сказал Трамп.

В закрытой программе саммита на 25 июня говорится, что Зеленский встретится с Трампом после пленарного заседания лидеров НАТО, сообщает с Гааги корреспондентка NV Наталья Роп. Также запланирована встреча украинского президента с премьер-министрами Дании, Новой Зеландии, канцлером Германии, а также в формате Е5 — с участием лидеров Германии, Великобритании, Франции, Италии, Польши и генсека НАТО.

Ранее сообщалось, что Трамп в ходе саммита НАТО в Гааге встретится с 32 лидерами Альянса и, вероятно, проведет разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.

Politico сообщало, что Зеленского не пригласили на закрытую встречу лидеров НАТО. Радио Свободы писала, что для украинского президента организуют мини-саммит с участием лидеров Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также генсека Альянса 25 июня.