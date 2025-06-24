Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита НАТО в Гааге 24 июня (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Президента Украины Владимира Зеленского не пригласили на закрытое заседание лидеров, которое будет проходить в среду, 25 июня, на полях саммита НАТО. Об этом сообщает Politico во вторник, 24 июня.

Такой шаг, вероятно, связан с «антипатией Трампа к украинскому президенту», отмечает издание.

В то же время, как сказано в материале, Зеленский будет присутствовать на ужине для лидеров, который устраивает король Нидерландов вечером 24 июня. Это намекает на центральную роль украинского президента, пишет Politico.

«В нынешних обстоятельствах был найден правильный путь, чтобы предоставить украинскому вопросу главное место на этом саммите. Еще важнее то, что итоговая декларация будет содержать дальнейшую поддержку Украины со стороны партнеров по НАТО. Это было важно для нас — мы хотели достичь согласия по этому поводу между 32 странами, а не в меньших форматах», — отметил высокопоставленный немецкий чиновник.

В то же время украинская служба Радио Свободы сообщает, что для украинского президента организуют мини-саммит с участием лидеров Франции, Германии, Польши, Италии и Великобритании, а также генсека НАТО. Эта встреча состоится 25 июня на полях саммита НАТО после основной сессии.

24 июня Владимир Зеленский прибыл в Гаагу для участия в саммите НАТО.

24−25 июня в Гааге (Нидерланды) состоится саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.

Источники Radio NV сообщили, что Зеленский планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита НАТО 25 июня.