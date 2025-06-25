«Мы с ними до конца». Трамп заявил о своей приверженности 5 статье НАТО по коллективной обороне

Президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на саммите лидеров стран НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Об этом он сказал на саммите НАТО в нидерландском городе Гаага в среду, 25 июня, сообщает The Guardian.

Отвечая на вопрос о своей приверженности 5 статье НАТО, Трамп подчеркнул: «Мы с ними до конца».

Президент США назвал «очень большой новостью» обязательства стран по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП.

«Я просил их поднять ставку до 5% в течение нескольких лет, и они подняли ее до 5%, это большой скачок с 2%. Многие даже не платили эти 2%, поэтому я думаю, что это будет очень большой новостью», — подчеркнул он.

В апреле государственный секретарь США Марко Рубио перед началом встречи министров НАТО в Брюсселе заявил, что Америка останется членом Альянса и президент Дональд Трамп поддерживает его.

Он также назвал «истерией» информацию о возможном выходе США из НАТО.

31 января Рубио отметил, что страны — участницы НАТО должны «платить достаточно взносов на оборону, а не полагаться на США».

1 февраля тогдашний советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что некоторые из «наиболее критически настроенных» стран — членов НАТО уклоняются от выполнения своих финансовых обязанностей перед Альянсом.

24−25 июня в Гааге проходит саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов. Как предполагают западные медиа, его главной темой станет ситуация на Ближнем Востоке, тогда как тема войны России против Украины, вероятно, отойдет на второй план.