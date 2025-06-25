Правительство Великобритании готовится к возможности нападения на территорию страны со стороны России или Ирана, сообщает The Guardian со ссылкой на стратегию безопасности правительства.

Наращивание военной мощи России и учащение нападений Ирана за рубежом означают, что страна вскоре может оказаться втянутой во внутреннюю войну, отмечается в обзоре британского правительства.

Это предупреждение перекликается с недавними комментариями генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что без значительного увеличения расходов на оборону британцам «лучше научиться разговаривать на русском».

«Некоторые противники закладывают основу для будущего конфликта, позиционируя себя так, чтобы быстро действовать, чтобы вызвать серьезные нарушения наших энергетических и/или цепей поставок, чтобы сдержать нас от противостояния их агрессии. Впервые за много лет мы должны активно готовиться к возможности того, что Великобритания окажется под прямой угрозой, возможно, в военном сценарии», — говорится в стратегии безопасности правительства.

В письменном предисловии к обзору премьер-министр Британии Кир Стармер утверждает, что мир изменился.

«Российская агрессия угрожает нашему континенту. Стратегическая конкуренция усиливается. Экстремистские идеологии на подъеме. Технологии меняют характер как войны, так и внутренней безопасности. На британской земле происходит деятельность враждебных государств», — добавил премьер.

Документ был опубликован во вторник, 24 июня. В обзоре безопасности подробнее рассматриваются угрозы, с которыми страна сталкивается как внутри страны, так и за рубежом, называя Россию главной из них, учитывая ее частые кибератаки и попытки саботажа.

«Война (России против Украины — ред) сопровождается кампанией косвенной активности — включая кибератаки и саботаж — со стороны России против Великобритании и других союзников НАТО, а также использованием усиленной ядерной риторики в попытке ограничить наше принятие решений», — говорится в обзоре.

В документе особо подчеркивается угроза, которую Россия представляет для подводных кабелей Великобритании, по которым передается 99% цифровых данных страны и которые, как утверждается, подвергаются «постоянным и растущим» атакам российских подводных лодок.

Также отмечается, что в обзоре отдельно выделяется Иран как представляющий особую угрозу, учитывая союз Тегерана с Москвой, а также усиление нападений режима на диссидентов за рубежом.

«Враждебная активность Ирана на британской земле также усиливается, что является частью усилий иранского режима заставить замолчать своих критиков за рубежом, а также непосредственно угрожает Великобритании», — говорится в нем.

25 марта заместитель начальника Главного управления разведки МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил, что Россия рассматривает 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, из которых шесть касаются Северной Европы, а четыре — Польши.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, комментируя информацию ГУР, заявил, что НАТО ответит «полной силой» в случае нападения России на одну из стран Альянса.

В январе министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что учитывая рост российской армии существует вероятность попытки нападения РФ на страны НАТО в 2029—2030 годах. В связи с этим он подчеркнул важность укрепления обороноспособности Альянса до этого времени.